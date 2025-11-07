Дівчат все менше. Скільки учасниць залишилося на четвертому тижні "Холостяка 2025" і хто це

Цимбалюк дав шанс багатьом красуням

У п’ятницю, 7 листопада, на телеканалі СТБ вийшов новий випуск романтичного реаліті-шоу "Холостяк 2025". Головний герой нового сезону, 35-річний український актор та блогер Тарас Цимбалюк, залишив у проєкті кілька учасниць.

За рішенням зірки, цього тижня за його серце продовжують боротися 11 дівчат, але одним учасницям все ж таки довелося залишити 14 сезон. Цимбалюк не зміг відчути з ними зближення та уявити спільне майбутнє.

Хто залишився у проєкті "Холостяк 2025": учасниці

Вершниця Валерія Жуковська родом із Миколаєва, 28 років Бізнесвумен Ірина Кулешина з Києва, 30 років Модель Надін Головчук із Хмельницького, 26 років Косметолог Оксана Шанюк із Києва, 30 років Менеджер у мілтек-сфері Анастасія Половинкіна з Києва, 30 років Власник весільного агентства Дар’я Романець із Дніпра, 28 років Фотограф Юлія Коренюк з Одеси, 35 років Модель Ірина Пономаренко із Хмельницького, 26 років Вчителька Яна Андрієнко з Києва, 29 років Фітнес-тренер Ольга Дзундза родом із Харкова, 38 років Модель Діана Зотова з Миколаєва, 24 роки

Нагадаємо, що всього 16 дівчат пройшли у новий сезон проєкту "Холостяк". Однак до церемонії троянд зі скандалом пішла "Міс Україна" Софія Шамія, а пізніше Тарас Цимбалюк попрощався ще з трьома учасницями.