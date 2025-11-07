Залишились без троянди. Кого з учасниць "Холостяк" назавжди відправив додому (фото)

Одні з найяскравіших учасниць вилетіли з проєкту

У п’ятницю, 7 листопада, на телеканалі СТБ відбувся четвертий випуск популярного реаліті-шоу про кохання "Холостяк 2025". Головним героєм нового сезону став український актор Тарас Цимбалюк, який цього дня попрощався з яскравими учасницями.

Із самого початку за серце 35-річного Тараса боролися 16 дівчат. Щотижня з церемонії троянд додому вирушають дівчата, які мріють здобути увагу зіркового холостяка, але їхні спроби не увінчуються успіхом. Ця традиція залишається незмінною.

Хто з дівчат вилетів із "Холостяка 2025"

Менеджер з логістики із Одеси Юлія Артюх. 27-річна дівчина вже намагалася створити щасливу родину, вийшовши заміж. Народила сина Павла під час війни (зараз хлопчику 3 роки), але розлучилася із чоловіком через його зраду.

Власниця салону краси Надія Авраменко із Києва. Дівчині 28 років.

Нагадаємо, що всього 16 дівчат пройшли у новий сезон проєкту "Холостяк". Однак до церемонії троянд зі скандалом пішла "Міс Україна" Софія Шамія, а пізніше Тарас Цимбалюк попрощався ще з трьома учасницями.

