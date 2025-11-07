Остались без розы. Кого из участниц "Холостяк" навсегда отправил домой (фото)

Одни из ярких участниц вылетели из проекта

В пятницу, 7 ноября, на телеканале СТБ состоялся четвертый выпуск популярного реалити-шоу о любви "Холостяк 2025". Главным героем нового сезона стал украинский актер Тарас Цымбалюк, который в этот день попрощался с яркими участницами.

С самого начала за сердце 35-летнего Тараса боролись 16 девушек. Каждую неделю с церемонии роз домой отправляются девушки, которые мечтают завоевать внимание звездного холостяка, но их попытки не увенчиваются успехом. Эта традиция остается неизменной.

Кто из девушек вылетел из "Холостяка 2025"

Менеджер по логистике из Одессы Юлия Артюх. 27-летняя девушка уже пыталась создать счастливую семью, выйдя замуж. Родила сына Павла во время войны (сейчас мальчику 3 года), но развелась с мужем из-за его измены.

Владелица салона красоты Надежда Авраменко из Киева. Девушке 28 лет.

Напомним, что всего 16 девушек прошли в новый сезон проекта "Холостяк". Однако до церемонии роз со скандалом ушла "Мисс Украина" София Шамия, а позже Тарас Цымбалюк попрощался еще с тремя участницами.

