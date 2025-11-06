Ведучий "Холостяка" нарвався на хейт українців через жарт про візит Джолі до Херсону

Це не перший скандал з шоуменом під час війни

Ведучий розважального реаліті-шоу Григорій Решетнік пожартував з приїзду голівудської актриси Анджеліни Джолі до Херсону, який щоденно зазнає атаки росіян.

Що треба знати:

Григорій Решетнік виклав жарти про приїзд Анджеліни Джолі в Україну

Його дописи викликали критику українців через обстріли Херсона і спробу "піару" на війні

Родина Решетніків вже раніше потрапляла у скандали через провокативні пости

Відомий український шоумен у соцмережі Threads намагався повеселити своїх підписників та шанувальників проєктів "Холостяк" і "Холостячка", жартуючи з приїзду знаменитої амбасадорки доброї волі ЮНІСЕФ до міста, яке у 2022 році знаходилося під окупацією російської армії, а тепер кожного дня зазнає атак військових країни-агресорки.

"Знайомтесь — наша новенька", "ну нарешті — вже біжу зустрічати", — написав Решетнік, підкріпивши дописи згенерованими ШІ світлинами Джолі як учасниці шоу "Холостячка". Свого чоловіка у коментарях підтримала Христина Решетнік, а також сам акаунт каналу СТБ, на якому і працює ведучий.

До неї на побачення я б тебе відпустила написала Христина Решетник

Схоже, наступний сезон "Холостячки" буде просто голлівудський коментарій СТБ

Проте подібні жарти зірки розкритикували у мережі. Деякі українці зазначили, що шоумен жартує про Херсон, але при цьому не реагує на постійні обстріли міста. За словами людей, Григорій міг би замість жартів приїхати і допомогти місту, а не хайпувати на цій темі.

А може ви щось розумніше напишете, щоб допомогти місту, яке кожного дня потерпає від обстрілів? А не хайпувати там де хтось намагається допомогти? Чи самому приїхати сміливості не вистачить вже? пишуть обурені користувачі

Беріть свого холостяка, дружину і приїжджайте в Херсон, а ми подивимось на ваші шутки, а ні яєць не вистачить !!!!

То може поїдете в Херсон? Подивитесь чого вона приїхала і мозок включиться шо доречно а шо ні. Бо шось у вас одна х**ня в голові

Також українці пишуть у мережі, що Решетнік піариться на новині про Анджеліну, яка приїхала у воюючу Україну з благодійною місією.

Херсон постійно знаходиться під обстрілами і я вважаю недоцільні жарти про це місто. Розділяю думку людей, які розкритикували Григорія в Тредс

Це не перший скандал з родиною Решетніків. У грудні 2023 року дружина шоумена нарвалась на критику щодо її веселощів під час війни. А в лютому 2024 року Григорій написав провокативний пост про Валерія Залужного і нарвався на хейт.