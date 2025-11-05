Двічі була в Україні під час війни: як допомагає нашій країні Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі підтримує українських дітей-переселенців

Найвідоміша голлівудська акторка і гуманітарна активістка Анджеліна Джолі за період повнмасштабного вторгнення Росії на Україну кілька разів висовлювала солідарність з українським народом і навіть відвідувала Україну.

Що варто знати

Анджеліна Джолі, як спеціальний посланець ООН, підтримує український народ

Навесні 2022 року акторка відвідала Україну, зокрема Львів, зустрічалася з дітьми-переселенцями

5 листопада стало відомо, що Джолі відвідала Херсон з благодійною місією

У гуманітарній діяльності та підтримці України Джолі — не новачок. Акторка — спеціальний посланець ООН у справаж біженців і часто відвідує країни, у яких йде війна.

Анджеліна Джолі. Фото: Getty Images

"Для мене велика честь бути свідком стійкості, мужності та гідності українського народу перед страхом і травмами війни, яку вони не обирали. Вплив війни на ціле покоління українських дітей просто руйнівний", — розповідала Джолі

Навесні 2022 року Анджеліна Джолі відвідала Україну і зустрілася з дітьми-переселенцями, а також з тими, що постраждав внаслідок ракетного удару по станції у Краматорську. Акторці навіть довелося швидко сховатися до укриття під час повітряної тривоги.

"Ні одна дитина ніде не повинна тікати з дому, свідчити вбивство своїх близьких або переживати обстріли чи руйнування власного дому. А це — реальність для багатьох дітей в Україні", — наголосила Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі у Львові

У червні 2023 року, у Всесвітній день біженців, і показала наслідки російського вторгнення в Україну. На своїй сторінці в Інстаграм Джолі опублікувала світлину дівчинки з Бучі, де окупанти творили звірства. Дитинка позувала у вишиванці, а в руках тримала іграшки.

Дівчинка з Бучі. Фото: instagram.com/angelinajolie/

Тепер Анджеліна Джолі приїхала до Херсону. Зірка Голлівуду відвідала місто-герой в рамках програми благодійної допомоги й побувала в місцевих медзакладах. Також було опубліковано фото, де Джолі у бронежилеті грається з дітьми.

Анджеліна Джолі у Херсоні

