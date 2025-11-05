Дважды была в Украине во время войны: как помогает нашей стране Анджелина Джоли

Анджелина Джоли поддерживает украинских детей-переселенцев

Самая известная голливудская актриса и гуманитарная активистка Анджелина Джоли за период полномасштабного вторжения России в Украину несколько раз выдвигала солидарность с украинским народом и даже посещала Украину.

Что следует знать

Анджелина Джоли как специальный посланник ООН поддерживает украинский народ

Весной 2022 года актриса посетила Украину, в частности, Львов, встречалась с детьми-переселенцами

5 ноября стало известно, что Джоли посетила Херсон с благотворительной миссией

В гуманитарной деятельности и поддержке Украины Джоли – не новичок. Актриса — специальный посланник ООН по беженцам и часто посещает страны, в которых идет война.

Анджелина Джоли. Фото: Getty Images

"Для меня большая честь быть свидетелем стойкости, мужества и достоинства украинского народа перед страхом и травмами войны, которую они не выбирали. Влияние войны на целое поколение украинских детей просто разрушительное", — рассказывала Джоли.

Весной 2022 года Анджелина Джоли посетила Украину и встретилась с детьми-переселенцами, а также с пострадавшими в результате ракетного удара по станции в Краматорске. Актрисе даже пришлось быстро скрыться до укрытия во время воздушной тревоги.

"Ни один ребенок нигде не должен бежать из дома, свидетельствовать убийство своих близких или переживать обстрелы или разрушения собственного дома. А это реальность для многих детей в Украине", — подчеркнула Анджелина Джоли.

Анджелина Джоли во Львове

В июне 2023 года, во Всемирный день беженцев, показала последствия российского вторжения в Украину. На своей странице в Инстаграм Джоли опубликовала фотографию девочки из Бучи, где оккупанты творили зверства. Ребенок позировал в вышиванке, а в руках держал игрушки.

Девочка из Бучи. Фото: instagram.com/angelinajolie/

Теперь Анджелина Джоли приехала в Херсон. Звезда Голливуда посетила город-герой в рамках программы благотворительной помощи и побывала в местных медучреждениях. Также было опубликовано фото, где Джоли в бронежилете играет с детьми.

Анджелина Джоли в Херсоне

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украину посетил принц Уильям. Перед поездкой в Киев принц Гарри пережил эмоциональное событие — он впервые за полтора года встретился со своим отцом королем Чарльзом.