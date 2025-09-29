Укр

По стопам Зеленского. Самый богатый актер Голливуда хочет стать президентом США

Знаменитый американский актер и рестлер Дуэйн "Скала" Джонсон, который продолжает оставаться в рейтинге самых богатых людей мира, неожиданно заявил о политических амбициях.

Что нужно знать:

  • Дуэйн "Скала" Джонсон рассказал о планах пойти в политику
  • Актер дал интервью, где оставил вопрос о президентской кампании открытым
  • Новое интервью прошло в сентябре 2025 года во время продвижения фильма Smashing Machine с Усиком

"Скала" обратился к поклонникам в эксклюзивном интервью на подкасте Award Circuit канала Variety, которые хотят, чтобы он баллотировался на пост президента США. Мужчина заявил, что для него это большая честь.

Это просто дико, чувак. Я всегда рад, что люди об этом спрашивают. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Мне нравится рассказывать истории. Но да… посмотрим

заинтриговал актер

Фанаты Дуэйна "отправляют" кумира в предвыборную президентскую гонку 2028

В октябре 2022 года Джонсон ясно дал понять, что баллотироваться в 2024 году не входит в его планы. В программе Sunday Morning на канале CBS он сказал, что хочет быть рядом со своими дочерьми и что отцовство для него превыше всего. В то время Джонсон отреагировал с юмором и скромностью в соцсети.

Унизительно. Не думаю, что наши отцы-основатели когда-либо предполагали, что к их клубу присоединится парень ростом 190 см, лысый, татуированный, наполовину чёрный, наполовину самоанец, пьющий текилу, ездящий на пикапе и носящий поясную сумку. Но если это когда-нибудь произойдёт, для меня будет честью служить вам, народ

Дуэйн "Скала" Джонсон

В этот раз короткий ответ знаменитости не был "да" или "нет", поэтому он оставил вопрос открытым. Новое интервью состоялось в конце сентября 2025 года, когда Джонсон продвигал свой новый фильм Smashing Machine ("Ударная машина"). Кстати, в ленте сыграл роль украинца-боксера Александр Усик.

