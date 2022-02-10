Названа самая богатая знаменитость

Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей

Новозеландский кинорежиссер Питер Джексон возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии американского делового журнала Forbes.

Рейтинг был представлен на официальном сайте издания. Почти половина из 25 самых высокооплачиваемых представителей шоу-бизнеса обеспечили себе место в рейтинге, избавившись от всех или части своих студий или музыкальных каталогов.

Пятерка самых высокооплачиваемых знаменитостей 2022 года

Питер Джексон. За год режиссер трилогии "Властелин колец" заработал 580 миллионов долларов. Большую часть дохода принесла продажа доли в студии визуальных эффектов Weta Digital. Брюс Спрингстин (435 миллионов долларов). Американский музыкант продал права на весь каталог своих песен компании Sony Music Group за полмиллиарда долларов. Jay-Z (340 миллионов долларов). Известный рэпер и муж Beyoncé обогатился на продаже доли в онлайн сервисе Tidal и бренде шампанского Armand de Brignac. Дуэйн "Скала" Джонсон (270 миллионов долларов). Голливудский актер получил только около четверти своего дохода от ролей в таких фильмах, как "Круиз по джунглям" и "Красное уведомление", при этом большая часть его доходов приходится на его бренд текилы Teremana. Канье Уэст (235 миллионов долларов). Американский рэпер и музыкальный продюсер зарабатывает большую часть своих денег на многолетней сделке по разработке кроссовок Yeezy для Adidas.

В десятке Forbes ни одной женщины

Шестое место в рейтинге заняли создатели "Южного парка" Трей Паркер и Мэтт Стоун (210 миллионов долларов). На седьмой строчке оказался музыкант Пол Саймон (200 миллионов долларов), на восьмой — актер и режиссер Тайлер Перри (165 миллионов долларов), на девятом — фронтмен группы OneRepublic Райан Теддер (160 миллионов долларов) и на десятой строчке — 80-летний лауреат Нобелевской премии, музыкант Боб Дилан (130 миллионов долларов).

Американская актриса Риз Уизерспун заняла только 12 место в рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей (115 миллионов долларов). В августе звезда "Большой маленькой лжи" продала свою производственную компанию Hello Sunshine за 900 миллионов долларов: у нее все еще есть доля. Актриса также получила 20 миллионов долларов, собранных за 10 эпизодов второго сезона сериала "Утреннее шоу".

32-летней певице Тейлор Свифт удалось занять только 25 (последнюю) строчку — за год она заработала 52 миллиона долларов.

Недавно в сети появилась информация, что Канье Уэсту грозит до шести месяцев тюрьмы за избиение фаната.