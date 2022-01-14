Укр

Канье Уэст может сесть в тюрьму на полгода за избиение фаната - СМИ (видео)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Канье Уэст напал на фаната Новость обновлена 14 января 2022, 09:10
Канье Уэст напал на фаната

Канье Уэст, по сообщениям очевидцев, кричал о проблемах в семье.

Известный американский рэпер Канье Уэст избил своего фаната, когда тот подошел к нему за автографом. Теперь музыкант может сесть в тюрьму на 6 месяцев.

Об этом сообщает портал TMZ, публикуя видео с места происшествия. На кадра видно, как некий мужчина лежит на улице, а рядом с ним разгневанный Канье ругается с людьми, которые, судя по всему, на него работают.

Как сообщает издание, инцидент произошел 13 января около трех часов ночи. К исполнителю подошел мужчина и попросил автограф, но рэпер его сначала толкнул, а потом дважды ударил его по голове и по шее, в результате чего парень упал на асфальт и сильно ударился затылком.

Канье Уэста разгневала просьба фаната
Канье Уэста разгневала просьба фаната

На видео можно увидеть, как затем Канье кричит "отойди от меня" женщине, которая отчаянно пытается его успокоить. Она также говорит: "Я твоя семья", но он в гневе продолжал убегать. По информации портала, что эта женщина двоюродная сестра Канье.

По словам свидетелей произошедшего, Канье попросил небольшую группу людей возле здания не фотографировать его, говоря о том, что "они не понимают, через что он сейчас проходит". Когда кто-то из них ответил, что все в порядке и у всех есть семейные дела, тогда Канье якобы и нанес два удара.

Напомним, что в прошлом году Канье Уэст развелся со своей женой Ким Кардашьян. Ким заявила, что Канье сам испортил отношения.

Теги:
#Канье Уэст #Рэпер #Певец
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