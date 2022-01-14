Канье Уэст может сесть в тюрьму на полгода за избиение фаната - СМИ (видео)

Канье Уэст, по сообщениям очевидцев, кричал о проблемах в семье.

Известный американский рэпер Канье Уэст избил своего фаната, когда тот подошел к нему за автографом. Теперь музыкант может сесть в тюрьму на 6 месяцев.

Об этом сообщает портал TMZ, публикуя видео с места происшествия. На кадра видно, как некий мужчина лежит на улице, а рядом с ним разгневанный Канье ругается с людьми, которые, судя по всему, на него работают.

Как сообщает издание, инцидент произошел 13 января около трех часов ночи. К исполнителю подошел мужчина и попросил автограф, но рэпер его сначала толкнул, а потом дважды ударил его по голове и по шее, в результате чего парень упал на асфальт и сильно ударился затылком.

Канье Уэста разгневала просьба фаната

На видео можно увидеть, как затем Канье кричит "отойди от меня" женщине, которая отчаянно пытается его успокоить. Она также говорит: "Я твоя семья", но он в гневе продолжал убегать. По информации портала, что эта женщина двоюродная сестра Канье.

По словам свидетелей произошедшего, Канье попросил небольшую группу людей возле здания не фотографировать его, говоря о том, что "они не понимают, через что он сейчас проходит". Когда кто-то из них ответил, что все в порядке и у всех есть семейные дела, тогда Канье якобы и нанес два удара.

Напомним, что в прошлом году Канье Уэст развелся со своей женой Ким Кардашьян. Ким заявила, что Канье сам испортил отношения.