Названа найбагатша знаменитість
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Forbes представив рейтинг найоплачуваніших знаменитостей
Новозеландський кінорежисер Пітер Джексон очолив рейтинг найоплачуваніших знаменитостей за версією американського ділового журналу Forbes.
Рейтинг був представлений на офіційному сайті видання. Майже половина з 25 найбільш високооплачуваних представників шоу-бізнесу забезпечили собі місце в рейтингу, позбавившись усіх або частини своїх студій або музичних каталогів.
П’ятірка найоплачуваніших знаменитостей 2022 року
- Пітер Джексон. За рік режисер трилогії "Володар кілець" заробив 580 мільйонів доларів. Більшість доходу приніс продаж частки в студії візуальних ефектів Weta Digital.
- Брюс Спрінгстін (435 мільйонів доларів). Американський музикант продав права на весь каталог своїх пісень компанії Sony Music Group за пів мільярда доларів.
- Jay-Z (340 мільйонів доларів). Відомий репер та чоловік Beyoncé збагатився на продажу частки в онлайн сервісі Tidal та бренді шампанського Armand de Brignac.
- Дуейн "Скеля" Джонсон (270 мільйонів доларів). Голлівудський актор отримав лише близько чверті свого доходу від ролей у таких фільмах, як "Круїз за джунглями" та "Червоне повідомлення", при цьому більша частина його доходів припадає на його бренд текіли Teremana.
- Каньє Вест (235 мільйонів доларів). Американський репер та музичний продюсер заробляє більшу частину своїх грошей на багаторічній угоді з розробки кросівок Yeezy для Adidas.
У десятці Forbes жодної жінки
Шосте місце у рейтингу посіли творці "Південного парку" Трей Паркер та Метт Стоун (210 мільйонів доларів). На сьомому рядку опинився музикант Пол Саймон (200 мільйонів доларів), на восьмому – актор і режисер Тайлер Перрі (165 мільйонів доларів), на дев’ятому – фронтмен гурту OneRepublic Райан Теддер (160 мільйонів доларів) та на десятому рядку – 80-річний лауреат Нобелівської премії, музикант Боб Ділан (130 мільйонів доларів)
Американська актриса Різ Візерспун посіла лише 12 місце у рейтингу найоплачуваніших знаменитостей (115 мільйонів доларів). У серпні зірка "Великої маленької брехні" продала свою виробничу компанію Hello Sunshine за 900 мільйонів доларів: вона все ще має частку. Актриса також отримала 20 мільйонів доларів, зібраних за 10 епізодів другого сезону серіалу "Ранкове шоу".
32-річній співачці Тейлор Свіфт вдалося зайняти лише 25 (останній) рядок — за рік вона заробила 52 мільйони доларів.
Нещодавно в мережі з’явилася інформація, що Каньє Весту загрожує до шести місяців ув’язнення за побиття фаната.
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