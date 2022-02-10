Названа найбагатша знаменитість

Forbes представив рейтинг найоплачуваніших знаменитостей

Новозеландський кінорежисер Пітер Джексон очолив рейтинг найоплачуваніших знаменитостей за версією американського ділового журналу Forbes.

Рейтинг був представлений на офіційному сайті видання. Майже половина з 25 найбільш високооплачуваних представників шоу-бізнесу забезпечили собі місце в рейтингу, позбавившись усіх або частини своїх студій або музичних каталогів.

П’ятірка найоплачуваніших знаменитостей 2022 року

Пітер Джексон. За рік режисер трилогії "Володар кілець" заробив 580 мільйонів доларів. Більшість доходу приніс продаж частки в студії візуальних ефектів Weta Digital. Брюс Спрінгстін (435 мільйонів доларів). Американський музикант продав права на весь каталог своїх пісень компанії Sony Music Group за пів мільярда доларів. Jay-Z (340 мільйонів доларів). Відомий репер та чоловік Beyoncé збагатився на продажу частки в онлайн сервісі Tidal та бренді шампанського Armand de Brignac. Дуейн "Скеля" Джонсон (270 мільйонів доларів). Голлівудський актор отримав лише близько чверті свого доходу від ролей у таких фільмах, як "Круїз за джунглями" та "Червоне повідомлення", при цьому більша частина його доходів припадає на його бренд текіли Teremana. Каньє Вест (235 мільйонів доларів). Американський репер та музичний продюсер заробляє більшу частину своїх грошей на багаторічній угоді з розробки кросівок Yeezy для Adidas.

У десятці Forbes жодної жінки

Шосте місце у рейтингу посіли творці "Південного парку" Трей Паркер та Метт Стоун (210 мільйонів доларів). На сьомому рядку опинився музикант Пол Саймон (200 мільйонів доларів), на восьмому – актор і режисер Тайлер Перрі (165 мільйонів доларів), на дев’ятому – фронтмен гурту OneRepublic Райан Теддер (160 мільйонів доларів) та на десятому рядку – 80-річний лауреат Нобелівської премії, музикант Боб Ділан (130 мільйонів доларів)

Американська актриса Різ Візерспун посіла лише 12 місце у рейтингу найоплачуваніших знаменитостей (115 мільйонів доларів). У серпні зірка "Великої маленької брехні" продала свою виробничу компанію Hello Sunshine за 900 мільйонів доларів: вона все ще має частку. Актриса також отримала 20 мільйонів доларів, зібраних за 10 епізодів другого сезону серіалу "Ранкове шоу".

32-річній співачці Тейлор Свіфт вдалося зайняти лише 25 (останній) рядок — за рік вона заробила 52 мільйони доларів.

Нещодавно в мережі з’явилася інформація, що Каньє Весту загрожує до шести місяців ув’язнення за побиття фаната.