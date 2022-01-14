Каньє Вест може сісти у в’язницю на півроку за побиття фаната — ЗМІ (відео)

Каньє Вест, за повідомленнями очевидців, кричав про проблеми у сім’ї.

Відомий американський репер Каньє Вест побив свого фаната, коли той підійшов за автографом. Тепер музикант може сісти до в’язниці на 6 місяців.

Про це повідомляє портал TMZ, публікуючи відео з місця події. На кадрах видно, як якийсь чоловік лежить на вулиці, а поряд з ним розгніваний Каньє лається з людьми, які, судячи з усього, на нього працюють.

Як повідомляє видання, інцидент стався 13 січня близько третьої ночі. До виконавця підійшов чоловік і попросив автограф, але репер його спочатку штовхнув, а потім двічі вдарив його по голові та по шиї, внаслідок чого хлопець упав на асфальт та сильно вдарився потилицею.

Каньє Веста розгнівало прохання фаната

На відео можна побачити, як потім Каньє кричить "відійди від мене" жінці, яка відчайдушно намагається заспокоїти його. Вона також каже: "Я твоя сім’я", але він у гніві продовжував тікати. За інформацією порталу, ця жінка двоюрідна сестра Каньє.

За словами свідків, Каньє попросив невелику групу людей біля будівлі не фотографувати її, говорячи про те, що "вони не розуміють, через що він зараз проходить". Коли хтось із них відповів, що все гаразд і всі мають сімейні справи, тоді Каньє нібито і завдав два удари.

Нагадаємо, що минулого року Каньє Вест розлучився зі своєю дружиною Кім Кардаш’ян. Кім заявила, що Каньє сам зіпсував стосунки.