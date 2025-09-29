Родила футболисту четверых сыновей: как сейчас выглядят американская жена и дети Андрея Шевченко

Кристен Пазик вышла замуж за знаменитого украинца более 20 лет назад

В этот понедельник, 29 сентября, свой день рождения празднует известный украинский футболист, тренер и президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко — ему исполняется 49 лет. Звезда спорта более двадцати лет женат на американке.

Кристен Пазик — американская модель польского происхождения и бизнесвумен, родилась в Миннеаполисе, штат Миннесота. Она является дочерью известного в США бейсболиста, игравшего в составе клуба "Миннесота Твинс" Майка Пазика, которому сейчас 75 лет. После окончания карьеры Майк работал тренером в низших бейсбольных лигах.

Майк Пазик в молодости. Фото: wikipedia

Кристен вышла замуж за украинского футболиста 14 июля 2004 года в Вашингтоне, и в этом году пара отпраздновала опаловую свадьбу — 21 год в браке. В отличие от своего мужа, который является православным верующим, Пазик является католичкой. Вторая половинка Андрея искренне поддерживает Украину и изредка наведывается на родину супруга.

Пара в 2005 году. Фото: Getty Images

Кристен Пазик — совладелица семейного магазина мужской одежды IKKON. Вместе с сестрами Карой и Марисой она начала с онлайн-продаж, а в 2014 году женщины открыли первый бутик в США.

Фото: Getty Images

В семье украинца и американки появилось четверо детей — сыновей: Джордан (2004), Кристиан (2006), Александр (2012) и Райдер-Габриэль (2014). Несмотря на блестящую карьеру обладателя "Золотого мяча", только один из сыновей Шевченко связал жизнь с футболом.

Супруги впервые стали родителями в 2004 году. Фото: Getty Images

Джордан Шевченко учится в Йельском университете, одном из самых престижных в мире, и активно занимается волонтерством. Парень возглавляет студенческий сбор средств в поддержку Украины.

Джордан Шевченко учится в Йельском университете. Фото: instagram.com/kristenpazik

Средний сын пары Кристиан в декабре 2022 года подписал контракт с "Тоттенхэмом", получил украинское гражданство и уже дебютировал за юношескую сборную Украины в матче против Северной Македонии.

Кристиан с отцом Андреем Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Третьего сына Александра звездные родители стараются беречь от излишнего внимания, а младшему сыну Райдеру, которому сейчас 10 лет, охотно заниматься активным отдыхом. Будет ли он связан со спортом, как отец и старший брат, еще неизвестно.

Александр и Райдер. Фото: instagram.com/kristenpazik

