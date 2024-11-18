Укротители хищников с "ватой" в голове: что говорят о войне цирковые артисты братья Запашные, которые родились в Украине

Они имеют украинское происхождение, но поддерживают войну в Украине

Братья Аскольд и Эдгард Запашные — известные на постсоветском пространстве цирковые артисты, которые происходят из знаменитой династии Запашных. Они прославились благодаря цирковому искусству и несмотря на украинское происхождение, построили карьеру в Москве. Теперь же они поддерживают "СВО" и обвиняют Зеленского в смертях украинцев.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о братьях Запашных, которые публично заявляют о "нацизме" в Украине.

Братья Запашные — что о них известно и что они говорят о войне

Эдгард Запашный — старший из братьев, он родился 11 июля 1976 года в Ялте, сейчас ему 48 лет. Он представитель известной цирковой династии Запашных в третьем поколении, является народным артистом России и гендиректором Большого Московского государственного цирка.

Аскольд Запашный — младший брат из дуэта Запашных, он родился 27 сентября 1977 года в Харькове, сейчас ему 47 лет. Также является представителем династии цирковых артистов Запашных, имеет звание народного артиста России. В Большом московском цирке он работает на должности художественного руководителя. Аскольд Запашный выступает на арене цирка в жанре дрессировки хищных животных, жонглерства, канатоходца, акробата на роликах и прочее.

Несмотря на свое украинское происхождение братья Запашные известные "ватники". Они публично поддержали убийство украинцев в так называемой "СВО" и называют Владимира Зеленского и "киевский" режим ответственными за войну в Украине.

"Самым большим врагом киевского режима сегодня является адекватность. А мы с братом представляем серьезную, адекватную, аргументированную позицию. И когда мы общаемся, объясняя свою точку зрения, указывая на причины начала специальной военной операции, подчеркивая важность борьбы с нацизмом и национализмом на территории Украины, естественно, это очень сильно раздражает киевский режим", — так прокомментировал Эдгард Запашный то, что попал в список "Миротворца".

Отметим, что в октябре 2024 года стало известно, что братья Запашные были внесены в список лиц, угрожающих нацбезопасности. Об этом говорится в приказе Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменилась солистка t.A.T.u Юлия Волкова после распада группы. Изуродовала себя до неузнаваемости.