Живодеры в законе: российские циркачи избивают животных, оправдывая это "спасением" (видео)

Дрессировщики свалили вину на животных

Известных российских циркачей Эдгара и Аскольда Запашных обвинили в жестоком обращении с животными. В сети появилось видео, как они избивают животных во время тренировок в московском цирке.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По данным росСМИ, зоозащитники подали заявление в Следственный комитет.

Видео с издевательствами над тиграми и львами предоставили журналистами сотрудники цирка, в котором работают заядлые путинисты братья Запашные. Помимо того, что Эдгар избивает тигра палкой, он вместе с братом поливает животных водой, а также применяет против них огнетушитель с пеной. Именно такими методами знаменитые циркачи готовятся к новым гастролям.

Зоозащитники не остались равнодушными и собрали подписи с россиян о привлечении Запашных к ответственности. Дошли и к депутатам с просьбой проверить, остановить и наказать братьев, а также подали заявление в СК.

Эдгар Запашный отреагировал на шумиху в обществе и прокомментировал видео. По его словам, он и его брат спасали жизнь животным такими способами.

"Животные дерутся, надо им спасать жизнь. Обидно, что сами журналисты не хотят никакие выводы делать. Там же очевидно, что животные дерутся. Там на видео разве не видно, что животные дерутся между собой?", — сказал Запашный.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Харьковской области массовое отравление животных в "Фельдман Экопарке". Виновникам грозит до 8 лет тюрьмы.