Живодери в законі: російські циркачі б’ють тварин, виправдовуючи це "порятунком" (відео)

Дресирувальники звалили вину на тварин

Відомих російських циркачів Едгара та Аскольда Запашних звинуватили у жорстокому поводженні з тваринами. У мережі з’явилося відео, як вони б’ють тварин під час тренувань у московському цирку.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. За даними росЗМІ, зоозахисники подали заяву до Слідчого комітету.

Відео із знущаннями над тиграми та левами надали журналістами співробітники цирку, в якому працюють затяті путіністи брати Запашні. Крім того, що Едгар б’є тигра ціпком, він разом із братом поливає тварин водою, а також застосовує проти них вогнегасник із піною. Саме такими методами відомі циркачі готуються до нових гастролей.

Зоозахисники не залишилися байдужими та зібрали підписи з росіян про притягнення Запашних до відповідальності. Дійшли й до депутатів із проханням перевірити, зупинити та покарати братів, а також подали заяву до СК.

Едгар Запашний відреагував на галас у суспільстві та прокоментував відео. За його словами, він та його брат рятували життя тварин такими способами.

"Тварини б’ються, треба їм рятувати життя. Прикро, що самі журналісти не хочуть жодних висновків робити. Там же очевидно, що тварини б’ються. Там на відео хіба не видно, що тварини б’ються між собою?" — сказав Запашний.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Харківщині масове отруєння тварин у "Фельдман Екопарку". Винуватцям загрожує до 8 років ув’язнення.