Єнота мало: росіяни викрали в Україні тигреня та назвали на честь проросійського музиканта (фото)

В росії жорстокі цирки з тваринами заборонені, на відміну від рф

Окупанти продовжують хизуватися в мережі викраденими в Україні тваринами. Окрім єнота з Херсона вони вивезли з Маріупольського зоопарку ще й тигреня.

Про це повідомляє блогер під псевдонімом "Фашик Донецький". Він наводить допис росіянки Людмили Вострікової та фото з тигреням, якого московити назвали Роджером. Тварині 3 місяці і її вирішили дресирувати для Великого московського цирку.

Тварина народилася в Маріупольському зоопарку, однак тигриця не захотіла вигодовувати своє дитинча, тож Роджером опікувалася місцева вівчарка. Згодом окупанти поклали око на кішку та забрали до своєї столиці. Роджера назвали на честь співзасновника британського рок-гурту Pink Floyd Роджера Вотерса, який не приховує своєї проросійської позиції та закликав припинити постачати Україні зброю. Хоча зазначимо, що решта гурту підтримує Україну.

Тим часом тигра Роджера будуть готувати до циркової кар’єри, що, до прикладу, в Україні вже давно заборонили через жорстоке поводження з тваринами в цирках. До слова, на фото біля нього — керівництво цирку рашистів.

Нагадаємо, що вкраденого херсонського єнота зробили "студентом" в окупованому Мелітополі. Однак люди жартували, що єнот — розумна тварина, тому російська освіта йому не знадобиться.

Водночас окупанти вже поклали око на тварин у заповіднику "Асканія Нова", який нині теж перебуває під окупацією. Різні види тварин, що там мешкають, також перебувають під загрозою викрадення.