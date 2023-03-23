Росіяни націлились на рідкісних тварин з Асканії-Нової: в небезпеці звірі з п’яти континентів

Російська армія готується пограбувати унікальний заповідник

Рідкісні види тварин з біосферного заповідника "Асканія-Нова", який понад рік перебуває в окупації у Херсонській області, опинилися під загрозою викрадення.

Весь цей час окупанти обходили заповідник стороною і за тваринами та тисячами гектарів степу доглядали українські працівники.

Що відбувається в Асканії

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов вважає, що російська армія готується до викрадення тварин, передає "Громадського радіо". За його словами, окупанти тривалий час обходили заповідник і там працювала українська команда.

"Зараз у них очевидно дійшли руки до комплексу і вони будують нові плани на "Асканію-Нову". Назагал озвучують, що у планах "розвиток туризму". Однак наскільки мені видається, з деяких їхніх рухів, то насправді вони готують викрадення тварин з "Асканії-Нової" і знищення парку заповідника, і інституту. Тобто вони хочуть просто пограбувати заповідник", — розповів Данилов.

Центр журналістських розслідувань передає, що росіяни зареєстрували "Асканію-нову" в держреєстрі юридичних осіб рф і призначили його директором Дмитра Мещерякова. Про це співробітники заповідника дізналися 20 березня — до них завітали колаборант володимир сальдо і представник адміністрації президента рф.

З початку війни волонтери постійно збирали кошти на корм та ліки для рідкісних тварин, які без цього померли б з голоду. Весь цей час заповідник виживає завдяки благодійним внескам.

Чим може обернутися втрата заповідника

Біосферний заповідник "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна з 1995 р. є заповідником міжнародного значення з сертифікатом ЮНЕСКО. В ньому понад сто років у напівдиких умовах живуть рідкісні види: мова йде про понад 1200 тварин з п’яти континентів.

Серед мешканців — антилопи сайгаки, ровесники мамонтів, які жили ще мільйони років тому, проте у минулому столітті були на грані вимирання. Тваринний світ заповідної території налічує 69 видів, занесених в Червону книгу України, 295 що охороняються Бернською конвенцією, 104 Боннською конвенцією, 12 занесених в Європейський червоний список. Тут мешкають благородні олені, бізони, зебри, найчисленніша у світі група коней Пржевальського, кулани, верблюди, плазуни, павліни.

Це єдина в Європі ділянка типчаково-ковилового степу, якого ніколи не торкався плуг. Заповідник зіграв визначальну роль у порятунку від повного зникнення коней Пржевальського, а втрата таких цінних видів тварин та середовища їхнього існування буде варварством.

Єнот з Херсона і пес з Азовсталі

У листопаді минулого року російські окупанти перед відступом із правого берега викрали з зоопарку Херсона єнота, який згодом став мемом. Українців розлютило викрадення і користувачі соцмереж вимагали повернути тваринку додому. Проте насправді разом з єнотом з Херсонського зоопарку за наказом директора ялтинського зоопарку "Тайган" Олега Зубкова вивезли більшість тварин, від лами та вовка до осла та білок.

На цьому знущання з тварин не закінчилися. У червні російські окупанти вкрали у захисниці "Азовсталі" пітбуля на ім'я Адік і передали її як "трофей" лідеру чечні рамзану кадирову. Пропагандисти хизувалися відео, на якому вкрадену тварину переназвали як Борз, що чеченською означає Вовк. Передбачалося, що Адік охоронятиме його маєток.

Тоді власниця пса пообіцяла повернути його, а "кадирівці" кепкували з цієї обіцянки. Втім, під час обміну полоненими 31 грудня собака повернувся додому разом з українськими героями, зокрема і захисниками Маріуполя.

росія завдає екологічної шкоди

Через війну росії в Україні постраждали 600 видів тварин, повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Екологічна шкода від повномасштабної агресії росії становить 3 трлн грн, частина природних ресурсів втрачена назавжди.

Насправді дії росії в Україні мають назву — це екоцид, стверджує рух за права тварин UAnimals, та вже тривалий час продовжує міжнародну кампанію #StopEcocideUkraine, щоб покарати рф і ввести санкції.

Раніше "Телеграф" розповідав історію вкраденого росіянами кота Макса із Бучі, якого вдалося повернути додому аж через Білорусь.