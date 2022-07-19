Z-тварини: в росії почали за шалені гроші продавати собак з символом рашизму

Безпородних тварин продають за тисячі доларів

З початком "спецоперації", як росіяни називають свою загарбницьку війну з Україною, серед тамтешніх ура-патріотів стали шалено популярними різні речі з символікою окупаційної армії, зокрема з літерою Z. Її ліплять на футболки, на будинки, на спортивну форму і так далі. Таким мерчем навіть принижують українських біженців, які змушені були виїхати до росії. Звісно, з’явились і охочі нагріти руки на цьому тренді.

Оголошення про продаж собаки з літерою Z

Оголошення про продаж собаки з літерою Z

Так на російському сервісі оголошень Avito помітили цуценят, за яких заломили шалені ціни, адже на них розгледіли білі плями у вигляді символу рашизму. Про це пише телеграм-канал "Ранок лютого — блискавка". Так за чорне цуценя у Краснодарі просять 100 тисяч рублів (майже 1760 доларів, якщо за офіційним курсом). Що ще досить скромно, якщо порівняти з оголошенням із Абінська, що у Краснодарському краї. Там за безпородного рудого цуцика хочуть вторгувати 2 мільйони місцевих грошей (понад 35 тисяч доларів за офіційним курсом). Виключно тому, що він народився зі знаком Z ззаду на шиї. При цьому дешевша тварина досі доступна в оголошеннях, а цуценя на два мільйони уже не знаходиться пошуком.

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Як повідомляв "Телеграф", Z та V окупантів пропонували також почати розміщати на автомобільних номерах. Мовляв, це дуже сподобається тим, хто підтримує війну. Але, судячи з коментарів, ідея у громадян рф підтримки не знайшла.