У росії наплювали на міжнародний бан гімнаста, який наліпив собі на форму букву Z

Спортсмена не хочуть бачити на міжнародних стартах

Російський гімнаст Іван Куляк, який став "знаменитим" завдяки своїй формі з літерою Z, виступатиме на російських змаганнях, незважаючи на дискваліфікацію від дисциплінарної комісії Фонду гімнастичної етики (GEF).

Про це у коментарі для "Матч ТВ" заявила старший тренер збірної росії зі спортивної гімнастики Валентина Родіоненко. Таким чином, у рф показали своє ставлення до Міжнародної федерації гімнастики (FIG).

У росії заявили, що Куляк виступатиме на всіх російських турнірах, адже санкції FIG не поширюються на їхні внутрішні змагання.

"Іван Куляк може виступати на російських стартах. Зокрема, він заявлений на Кубок Росії в Калузі, він виступатиме. Це стосується і Спартакіади, і подальших російських змагань. Ми сказали Міжнародній федерації, що вони не розпоряджаються нашим внутрішнім календарем та їхні санкції не поширюються на наші власні турніри. Куляк виступатиме", — заявила Родіоненко.

У мережі вважають, що Куляку тепер варто замислитись про кар’єру циркача, а не спортсмена.

Реакція мережі на рішення російських функціонерів про допуск Куляка до вітчизняних змагань

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У березні 2022 року на етапі Кубка світу в Досі Куляк вийшов на нагородження з літерою Z на формі, після чого він отримав річну дискваліфікацію. У росії виправдовують спортсмена тим, що він, можливо, любить фільм "Зорро", а колеги заздрять йому, адже у нього з’явилося багато підписніків. Також Куляк встиг сходити на путінський шабаш у Москві.