Російського чемпіона дискваліфікували за допінг: судитися він хоче в рф

У рф називають бан спортсмена "політичним рішенням"

Всеросійська федерація веслування на байдарках та каное (ВФГБК) хоче оскаржити у Мосміськсуді рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) щодо дискваліфікації двох спортсменів, серед яких олімпійський чемпіон Лондона Олександр Дяченко.

Про це повідомляє Всеросійська федерація веслування на байдарках та каное на своєму офіційному сайті.

Повідомляється, що у ВФДБК вважають бан спортсмена "політичним рішенням".

"Всеросійська федерація веслування на байдарках і каное вважає рішення CAS з дискваліфікації спортсменів Дяченка Олександра і Дупик Олександри виключно політизованим, які не мають під собою жодних вагомих аргументів і достатньої доказової бази", — заявили у ВФГБК.

У найближчому майбутньому ВФГБК хоче подати апеляцію у цій справі до Мосміськсуду. Спортсмени також спробують оскаржити рішення у CAS.

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У CAS зазначали, що у 2014 році олімпійський чемпіон Лондона-2012 Дяченко вживав заборонені препарати тренболон та метенолон. За це він покараний 4-річним баном, який розпочався 9 червня 2022 року. Усі його результати з 5 червня 2014-го по 31 грудня 2016-го анульовані.

Додамо, що в Росії вже є один "олімпійський чемпіон", який виграв справу в Мосміськсуді. Бобслеїст Олександр Зубков виграв "золото" у "двійках" та "четвірках" на Олімпіаді в Сочі. Однак був позбавлений обох нагород за допінг. Комісія МОК усунула росіянина назавжди, а CAS ухвалив рішення про бан Олександра на один олімпійський цикл. Зубкова це не збентежило і він оскаржив рішення CAS у Мосміськсуді, який зайняв бік спортсмена. У результаті Зубков на території росії вважається олімпійським чемпіоном, а в іншому світі – ні.

Раніше радянський чемпіон заговорив про особливих росіян і був висміяний у мережі.

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