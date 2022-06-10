Радянський чемпіон розповів про "особливих росіян" і був піднятий на сміх

Колишній спортсмен називає дії Заходу ганьбою

Олімпійський чемпіон Андрій Букін поділився думкою про усунення російських спортсменів від міжнародних стартів, зокрема така доля спіткала фігуристів з рф.

Відповідний коментар колишнього фігуриста, який перемагав на Іграх у 1988 році у танцях на льоду, доступний на ТАСС.

На думку Букіна, Захід принижує російських спортсменів, спочатку відібравши в росії прапор і гімн, а тепер, усунувши від змагань. Крім того, колишній фігурист назвав "ганьбою" усунення російських та білоруських паралімпійців.

"На жаль, політика затьмарила останні дві Олімпіади, і до цього готувалися. До Пхенчхана не поїхало багато наших спортсменів, у Пекіні був влаштований скандал з Валієвою, і все це було підготовлено заздалегідь, і на літніх Олімпіадах наших спортсменів принижували, відібравши у них гімн і прапор", — заявив Букін.

Радянський чемпіон також заявив про особливу російську людину, яку "не можна зрозуміти".

"Але російську людину їм не зрозуміти, нас не опустиш, ми тільки міцнішаємо від цього. Абсолютною ганьбою стало усунення російських та білоруських паралімпійців від Ігор у Пекіні, кожен з них герой, і що з ними зробили? Спорт не може бути політичним, не треба його таким робити", – сказав Букін.

У мережі висміяли заяву Букіна:

У мережі висміяли слова радянського чемпіона Букіна про ізоляцію російських спортсменів

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Раніше повідомлялося, що у фігурному катанні підняли віковий ценз, що не сподобалося росіянам.

Нагадаємо, колишня російська фігуристка висміяла футболістів збірної рф.