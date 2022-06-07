Навка вважає нове правило у фігурному катанні антиросійським

Олімпійська чемпіонка Тетяна Навка, яка нещодавно потрапила до санкційного списку ЄС, прокоментувала рішення Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) про поетапне підвищення вікового цензу до 17 років.

Відповідне інтерв’ю Навкі, яка є дружиною прессекретаря президента рф Дмитра Пєскова, доступне на сайті "СЕ". Дружина Пєскова вважає, що таким чином країни Заходу хочуть позбавитися конкуренції з юними російськими фігуристами.

Навка впевнена, що якби американці мали сильне покоління 15-річних спортсменів, то це рішення не ухвалили б.

"Звичайно, це все через наших дівчаток. Якби в Америці були 15-річні чемпіонки, дівчатка, які вигравали б усі змагання, це питання навіть не розглядалося б. Це водночас і добре, і погано. З одного боку, це прибирає можливість травм та не калічить дитячу психіку, а з іншого боку, забирає шанс у дівчаток стати олімпійськими чемпіонками”, – вважає Навка.

У мережі знайшли, що відповісти Тетяні:

Зазначимо, в ISU вважають, що юним фігуристкам через стрес важко переносити психологічний тиск на дорослих змаганнях, і тому підняли віковий ценз. У росії багато хто називає це рішення "антиросійським" через велику кількість сильних вітчизняних спортсменів у цій віковій групі. У будь-якому випадку російські фігуристи відсторонені від змагань через повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Нагадаємо, в росії підвищення вікового цензу у фігурному катанні називали змовою Заходу.

Раніше повідомлялося, що відомого путінського фігуриста Плющенка "кинули" на десятки мільйонів.