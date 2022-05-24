Путінського фігуриста "кинули" на десятки мільйонів, скориставшись "спецоперацією"

Зіркова сім’я стала жертвою шахраїв у росії

Яна Рудковська, дружина дворазового олімпійського чемпіона з фігурного катання Євгена Плющенка, повідомила, що їхня родина стала жертвою шахраїв.

Відповідний пост Яна опублікувала на своєму telegram-каналі.

За словами Рудковської, вони з чоловіком планували розширювати "школу Плющенка" шляхом додавання прибудови з новими спортзалами та приміщеннями для вихованців. Через "спецоперацію" забудовник попросив у Рудковської гроші готівкою, і та передала йому суму у розмірі 31 млн рублів (близько 1,6 млн грн). Потім виконроб втік, проте Рудковська його знайшла і написала заяву до поліції. Яна також заявила, що "шахрай" хотів відсидітися в "українському окопі".

"Хочу застерегти давати гроші готівку залітним будівельникам! Скориставшись ситуацією, пов’язаною зі спецоперацією, виманив готівку (31 мільйон чесно зароблених рублів, після сплати податків) на довіру на будівництво наших об’єктів під приводом, що потрібні кошти на матеріали, а банки погано працюють. Підсумок: немає жодних матеріалів, ні грошей, жодного документа. Мною написана заява за фактом шахрайства в особливо великих розмірах! Поліція розслідує", — написала Рудковська.

Зазначимо, Плющенко підтримав дії російської влади в Україні.

"Всі хочуть миру, і я цього хочу! Я дуже сподіваюся, що все закінчиться якнайшвидше і переговори принесуть свої плоди. Я вірю нашому президенту!" — писав у Instagram Плющенко у березні 2022 року.

Нагадаємо, в росії вважають, що Захід хоче позбавити світ про талановитих російських фігуристок.

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