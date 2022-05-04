У США незадоволені близькістю путіна з Валієвою

Спортсменка попалася на допінгу

У США висловили стурбованість тим фактом, що президент росії володимир путін публічно захищає російську фігуристку, яка попалася на допінгу під час Олімпіади-2022 в Пекіні.

Про це заявила глава Олімпійського комітету США Сара Хіршланд, передає insidethegames.

Хіршланд вважає, що заяви президента рф впливають на перебіг розслідування, яке ще не закінчилося.

"Ви бачите новинні репортажі про те, що Путін захищає Валієву, і задаєтеся питанням: "Якщо він виступає на її захист до того, як розслідування завершилося, як можна вважати цей процес чесним?" — сказала Хіршланд.

Нагадаємо, у допінг-пробі спортсменки з чемпіонату рф виявили препарат під назвою "триметазидин". На Іграх-2022 Валієва стала олімпійською чемпіонкою у командному турнірі, в особистому вона посіла 4-те місце. Медалі за командну першість МОК так і не видав, йде розслідування щодо Валієвої.

26 квітня путін провів зустріч з олімпійцями, де заявив: "Своєю працею Валієва вивела спорт на висоту справжнього мистецтва, такої досконалості неможливо досягти нечесно за допомогою якихось додаткових засобів, маніпуляцій". На неформальній зустрічі президент рф вручив Валієвій подарунок.