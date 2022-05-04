Рус

У США незадоволені близькістю путіна з Валієвою

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
404
володимир путін і Каміла Валієва Новина оновлена 04 травня 2022, 23:00
володимир путін і Каміла Валієва

Спортсменка попалася на допінгу

У США висловили стурбованість тим фактом, що президент росії володимир путін публічно захищає російську фігуристку, яка попалася на допінгу під час Олімпіади-2022 в Пекіні.

Про це заявила глава Олімпійського комітету США Сара Хіршланд, передає insidethegames.

Хіршланд вважає, що заяви президента рф впливають на перебіг розслідування, яке ще не закінчилося.

"Ви бачите новинні репортажі про те, що Путін захищає Валієву, і задаєтеся питанням: "Якщо він виступає на її захист до того, як розслідування завершилося, як можна вважати цей процес чесним?" — сказала Хіршланд.

Нагадаємо, у допінг-пробі спортсменки з чемпіонату рф виявили препарат під назвою "триметазидин". На Іграх-2022 Валієва стала олімпійською чемпіонкою у командному турнірі, в особистому вона посіла 4-те місце. Медалі за командну першість МОК так і не видав, йде розслідування щодо Валієвої.

26 квітня путін провів зустріч з олімпійцями, де заявив: "Своєю працею Валієва вивела спорт на висоту справжнього мистецтва, такої досконалості неможливо досягти нечесно за допомогою якихось додаткових засобів, маніпуляцій". На неформальній зустрічі президент рф вручив Валієвій подарунок.

Теги:
#Володимир Путін #Фігурне катання
Олександр Махов
Україна
У боях із окупантами загинув відомий журналіст Олександр Махов
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Олександр Махов
У боях із окупантами загинув відомий журналіст Олександр Махов
Дата публікації
Категорія
Командир "Азова" повідомив про ситуацію на заводі у Маріуполі
"Ситуація вкрай складна": оборонець "Азовсталі" розповів про бої за завод
Дата публікації
Категорія
Окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста
Нова серія вибухів в Україні: гримить Миколаїв, Одеса та Бровари
Дата публікації
Категорія
Олексій Арестович
Війна триватиме довго? Арестович пояснив підступний задум росіян
Дата публікації
Категорія
Українські міста продовжують страждати від ракетних ударів
Війна - день 70: росіяни рвуться на "Азовсталь" та вдарили ракетами по великих містах