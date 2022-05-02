путіна запідозрили у залицянні до "молодої версії" Кабаєвої

путін натякнув дівчині, що не вірить хейтерам, які підозрюють її у позитивній допінг-пробі

У мережі з'явилися кадри, як президент росії володимир путін привітав фігуристку Камілу Валієву яка під час розпалу Олімпійських Ігор у Пекіні попалася на допінгу, із 16-річчям.

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Зустріч олімпійських чемпіонів Пекіна-2022 із російським лідером пройшла 26 квітня у Кремлі.

Кривавий російський диктатор спільно із іншими спортсменами спочатку словесно привітали спортсменку, а потім подарував Валієвій шовкову хустину.

"Ти зовсім молода дівчина. У такому віці важко виносити наїзди", — сказав фігуристці путін, натякнувши на те, що не вірить у позитивний результат на допінг-пробу спортсменки.

путін привітав Валієву з днем народження

Варто також відзначити, що раніше під час зустрічі у кремлі Камілу Валієву як переможницю командного турніру у складі збірної рф на Іграх у Пекіні також було нагороджено Орденом Дружби. Вручення відзнаки співпало з днем ​​народженням спортсменки.

У мережі користувачі запідозрили, що така честь для молодої фігуристки випала, адже путін має із нею неформальні стосунки або просто симпатизує молодиці. Дехто відзначив, що в давні часи існував звичай, в рамках якої чоловіки дарували дівчатам хустини перед тим, як засватати їх.

Є й такі, хто порівняв неформальні зустрічі з юною Валієвою та відносини російського президента із гімнасткою Аліною Кабаєвою, яку впродовж багатьох років вважають коханкою диктатора, що має від нього трьох дітей.

Реакція користувачів мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російську спортсменку Камілу Валієву, все ж вирішили допустити до змагань на Олімпійських іграх у Пекіні, попри те, що в її крові було виявлено заборонену речовину "триметазидин", через яку допінг-проба юною фігуристки показала позитивний результат.