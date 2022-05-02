Укр

путина заподозрили в ухаживании за "молодой версией" Кабаевой

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Кровавый российский лидер и спортсменка Камила Валиева Новость обновлена 02 мая 2022, 11:27
Кровавый российский лидер и спортсменка Камила Валиева

путин намекнул девушке, что не верит хейтерам, которые подозревают ее в положительной допинг-пробе

В сети появились кадры, как президент россии владимир путин поздравил фигуристку Камилу Валиеву, которая во время разгара Олимпийских Игр в Пекине попалась на допинге, с 16-летием.

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Встреча олимпийских чемпионов Пекина-2022 с российским лидером прошла 26 апреля в Кремле.

Кровавый российский диктатор совместно с другими спортсменами сначала словесно поздравили спортсменку, а затем подарил Валиевой шелковый платок.

"Ты совсем молодая девушка. В таком возрасте тяжело выносить наезды ", — сказал фигуристке путин, намекнув на то, что не верит в положительный результат на допинг-пробу спортсменки.

путин поздравил Валиеву с днем рождения

Стоит также отметить, что ранее во время встречи в кремле Камилу Валиеву в качестве победительницы командного турнира в составе сборной россии на Играх в Пекине также был награжден Орденом Дружбы. Вручение награды совпало с днем ​​рождения спортсменки.

В сети пользователи заподозрили, что такая честь для молодой фигуристки выпала, ведь у путина есть с ней неформальные отношения или он просто симпатизирует девушке. Некоторые отметили, что в давние времена существовал обычай, в рамках которого мужчины дарили девушкам платки перед тем, как засватать их.

Есть и такие, кто сравнил неформальные встречи с юной Валиевой и отношения российского президента с гимнасткой Алиной Кабаевой, которую многие годы считают любовницей диктатора, имеющих от него троих детей.

Реакция пользователей сети
Реакция пользователей сети

Ранее "Телеграф" сообщал, что российскую спортсменку Камилу Валиеву все же решили допустить к соревнованиям на Олимпийских играх в Пекине, несмотря на то, что в ее крови было обнаружено запрещенное вещество "триметазидин", из-за которого допинг-проба юной фигуристки показала положительный результат.

Теги:
#Кремль #Россия #Владимир Путин #Відео
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