путин намекнул девушке, что не верит хейтерам, которые подозревают ее в положительной допинг-пробе

В сети появились кадры, как президент россии владимир путин поздравил фигуристку Камилу Валиеву, которая во время разгара Олимпийских Игр в Пекине попалась на допинге, с 16-летием.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Встреча олимпийских чемпионов Пекина-2022 с российским лидером прошла 26 апреля в Кремле.

Кровавый российский диктатор совместно с другими спортсменами сначала словесно поздравили спортсменку, а затем подарил Валиевой шелковый платок.

"Ты совсем молодая девушка. В таком возрасте тяжело выносить наезды ", — сказал фигуристке путин, намекнув на то, что не верит в положительный результат на допинг-пробу спортсменки.

путин поздравил Валиеву с днем рождения

Стоит также отметить, что ранее во время встречи в кремле Камилу Валиеву в качестве победительницы командного турнира в составе сборной россии на Играх в Пекине также был награжден Орденом Дружбы. Вручение награды совпало с днем ​​рождения спортсменки.

В сети пользователи заподозрили, что такая честь для молодой фигуристки выпала, ведь у путина есть с ней неформальные отношения или он просто симпатизирует девушке. Некоторые отметили, что в давние времена существовал обычай, в рамках которого мужчины дарили девушкам платки перед тем, как засватать их.

Есть и такие, кто сравнил неформальные встречи с юной Валиевой и отношения российского президента с гимнасткой Алиной Кабаевой, которую многие годы считают любовницей диктатора, имеющих от него троих детей.

Реакция пользователей сети

Ранее "Телеграф" сообщал, что российскую спортсменку Камилу Валиеву все же решили допустить к соревнованиям на Олимпийских играх в Пекине, несмотря на то, что в ее крови было обнаружено запрещенное вещество "триметазидин", из-за которого допинг-проба юной фигуристки показала положительный результат.