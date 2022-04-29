"Женщина, обладающая непонятным статусом": что известно о любовнице путина Алине Кабаевой

Встреча с путиным кардинально изменила жизнь молодой российской фигуристки

Скандальные слухи о романе российской фигуристки Алины Кабаевой и кровавого диктатора путина ходят уже почти десятилетие. Предполагается, что у нее даже есть от него детей, а накануне спортсменка появилась на публике с обручальным кольцом на пальце.

"Телеграф" рассказывает, что известно о загадочной жизни подружки президента россии Алине Кабаевой.

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Алина Кабаева: биография

Алина Кабаева родилась 12 мая 1983 года в городе Ташкенте Узбекской ССР в семье футболиста Марата Кабаева и профессиональной баскетболистки Любови Кабаевой. Семья постоянно находилась в переездах: Узбекистан, Казахстан и россия. С 11-летнего возраста, после развода родителей, Алина со своей сестрой Лейсан и матерью жила в москве.

Родители Алины Кабаевой - спортсмены

Спортивной гимнастикой Алина начала заниматься в Ташкенте в 3,5 года. В 11-летнем возрасте девочка с матерью переехали в российскую столицу для тренировок у Ирины Винер (тренер по художественной гимнастике — ред.). В 13 лет Алина выступала за сборную россии.

В 1998 году выиграла чемпионат Европы, впоследствии ещё четыре раза становилась абсолютной чемпионкой Европы.

Алина Кабаева в детстве

За свою спортивную карьеру Кабаева стала одной из самых титулованных гимнасток в истории художественной гимнастики. Она обладательница двух олимпийских медалей, 14 медалей чемпионатов мира и 21 медали чемпионатов Европы.

Завершила спортивную карьеру в 2007 году.

Алина Кабаева: личная жизнь

В течение 4 лет, с 2002 по 2006 год, Кабаеву связывал роман с капитаном милиции Давидом Муселиани (старше фигуристки на 14 лет), в то время заместителем начальника по работе с личным составом ОВД "Пресненское" города Москва. Пара даже собиралась пожениться, однако к началу 2006 году Кабаева и Муселиани объявили о расставании.

Алина Кабаева и Давид Муселиани

Алина Кабаева: отношения с путиным

Фигуристка познакомилась с диктатором на приеме по случаю выступление российской сборной на чемпионате мира в 2001 году. После знакомства с путиным Алина неожиданно начала политическую карьеру. С декабря 2001 по октябрь 2005 года (в возрасте 18—22 лет) была членом Высшего совета партии "Единая россия". В 2007 году стала депутатом Государственной думы рф V созыва. В сентябре 2014 года Кабаева приняла решение завершить депутатскую деятельность и заняла пост председателя совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа", общественный совет которого она возглавляла в течение 6 лет. В апреле 2022 года с сайта группы исчезли упоминания об Алине Кабаевой.

Тема о возможных любовных отношениях Кабаевой и путина в россии была и есть под запретом. В 2008 году газету "Московский корреспондент" закрыли из-за статьи о связи диктатора и фигуристки, а все из-за того, что путин развелся со своей официальной женой Людмилой Александровной только в 2013 году.

Кабаева когда-то отрицала наличие у нее детей, утверждала, что это племянники, и до сих пор отрицает, что дети от путина. Всю информацию о детях тоже старательно скрывают, и есть лишь слухи о том, сколько их, какого они пола и как их зовут. Издание Page Six утверждает, что Кабаева с четырьмя сыновьями находится на частной вилле в регионе Тичино в Швейцарии.

Алина Кабаева: санкции из-за вторжения путина в Украину

Известно, что ранее российский оппозиционер Алексей Навальный, с подачи которого Кабаеву прозвали "женщиной с непонятным статусом", в связи с российским вторжением в Украину призвал европейские страны ввести санкции против российских государственных СМИ и их руководства, в том числе против Алины Кабаевой. Однако Запад от санкций в отношении любовницы путина отказался, и их целесообразность взвешивают из-за возможной негативной реакции российского диктатора. Напомним, что в санкционных списках Кабаева появилась еще в январе, но они не были утверждены.

Как сообщал "Телеграф", у путина есть еще одна предполагаемая внебрачная дочь Екатерина Тихонова.