Любовница путина наконец попала под санкции, досталось и бывшей жене

Западные политики пошли ва-банк

Бывшую российскую спортсменку Алину Кабаеву, которую подозревают в личных связях с владимиром путиным, наконец-то внесли в санкционный список. Первой из иностранных стран ограничить в средствах предполагаемую любовницу кровавого диктатора рф решилась Великобритания.

Информацию сообщают росСМИ, передает "Телеграф".

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Какие именно активы Кабаевой попали под санкционные ограничения, пока неизвестно. Однако она, являющаяся председательницей совета директоров "Национальной медиа группы", явно имеет не один иностранный счет в банке.

Помимо Кабаевой, которую считают любовницей и матерью детей путина, под санкции попала и экс-супруга российского лидера Людмила Очеретная (в замужестве Путина).

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Также в санкционном перечне оказались и другие родственники или приближенные к президенту рф люди. Ограничения коснутся двоюродного брата диктатора Игоря Путина, племянника Романа Путина, бабушки Алины Кабаевой Анны Зацепилиной и еще несколько человек.

Полный список людей, попавших под новые санкции Лондона

Напомним, что о внесении кандидатуры Кабаевой в список подсанкционных лиц речь шла уже давно, однако более-менее всерьез об этом заговорили лишь в начале мая. По мнению журналиста-расследователя Христо Грозева, Запад дал достаточно времени путину одуматься, не ограничивая предполагаемую мать его наследников в финансах. Однако война в Украине продолжается, а риторика Кремля не смягчается.

Тем временем в СМИ также просочилась информация о вероятной беременности Алины Кабаевой. При этом отцом ребенка, если это правда, вряд ли окажется российский диктатор. Интересно, что вместе с этим начались разговоры о "переключении" самого путина на более молодую версию "Кабаевой" — российскую фигуристку Камиллу Валиеву.