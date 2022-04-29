"Жінка, яка має незрозумілий статус": що відомо про коханку путіна Аліну Кабаєву

Зустріч із путіним кардинально змінила життя молодої російської фігуристки

Скандальні чутки про роман російської фігуристки Аліни Кабаєвої та кривавого диктатора путіна ходять уже майже десятиліття. Передбачається, що вона навіть має від нього дітей, а напередодні спортсменка з’явилася на публіці з обручкою на пальці.

"Телеграф" розповідає, що відомо про загадкове життя подружки президента росії Аліни Кабаєвої.

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Аліна Кабаєва: біографія

Аліна Кабаєва народилася 12 травня 1983 року в місті Ташкенті Узбецької РСР у сім’ї футболіста Марата Кабаєва та професійної баскетболістки Любові Кабаєвої. Сім’я постійно перебувала у переїздах: Узбекистан, Казахстан та росія. З 11-річного віку, після розлучення батьків, Аліна зі своєю сестрою Лейсан та матір’ю жила у Москві.

Батьки Аліни Кабаєвої – спортсмени

Спортивною гімнастикою Аліна почала займатися у Ташкенті у 3,5 роки. У 11-річному віці дівчинка з матір’ю переїхали до російської столиці для тренувань в Ірини Вінер (тренер із художньої гімнастики — ред.). У 13 років Аліна виступала за збірну росії.

1998 року виграла чемпіонат Європи, згодом ще чотири рази ставала абсолютною чемпіонкою Європи.

Аліна Кабаєва у дитинстві

За свою спортивну кар’єру Кабаєва стала однією з найтитулованіших гімнасток в історії художньої гімнастики. Вона володарка двох олімпійських медалей, 14 медалей чемпіонатів світу та 21 медалі чемпіонатів Європи.

Завершила спортивну кар’єру у 2007 році.

Аліна Кабаєва: особисте життя

Протягом 4 років, з 2002 по 2006 рік, Кабаєву пов’язував роман із капітаном міліції Давидом Муселіані (старший за фігуристку на 14 років), тоді заступником начальника по роботі з особовим складом ОВС "Пресненське" міста Москва. Пара навіть збиралася одружитися, проте до початку 2006 року Кабаєва та Муселіані оголосили про розлучення.

Аліна Кабаєва та Давид Муселіані

Аліна Кабаєва: відносини з путіним

Фігуристка познайомилася з диктатором на прийомі з нагоди виступу російської збірної на чемпіонаті світу у 2001 році. Після знайомства з путіним Аліна несподівано розпочала політичну кар’єру. З грудня 2001 до жовтня 2005 року (віком 18—22 років) була членом Вищої ради партії "Єдина росія". У 2007 році стала депутатом Державної думи рф V скликання. У вересні 2014 року Кабаєва ухвалила рішення завершити депутатську діяльність і обійняла посаду голови ради директорів холдингу "Національна Медіа Група", громадську раду якого вона очолювала протягом 6 років. У квітні 2022 року з сайту групи зникли згадки про Аліну Кабаєву.

Тема про можливі любовні стосунки Кабаєвої та путіна в росії була і є під забороною. У 2008 році газету "Московський кореспондент" закрили через статтю про зв’язок диктатора і фігуристки, а все через те, що путін розлучився зі своєю офіційною дружиною Людмилою Олександрівною лише у 2013 році.

Кабаєва колись заперечувала наявність у неї дітей, стверджувала, що це племінники, і досі заперечує, що діти від путіна. Всю інформацію про дітей теж старанно приховують, і є лише чутки про те, скільки їх, якої вони статі та як їх звуть. Видання Page Six стверджує, що Кабаєва з чотирма синами знаходиться на приватній віллі у регіоні Тичино у Швейцарії.

Аліна Кабаєва: санкції через вторгнення путіна в Україну

Відомо, що раніше російського опозиціонера Олексія Навального, з подачі якого Кабаєву прозвали "жінкою з незрозумілим статусом", у зв’язку з російським вторгненням в Україну закликав європейські країни ввести санкції проти російських державних ЗМІ та їх керівництва, у тому числі проти Аліни Кабаєвої. Проте Захід від санкцій щодо коханки путіна відмовився, і їхню доцільність зважують через можливу негативну реакцію російського диктатора. Нагадаємо, що в списках санкцій Кабаєва з’явилася ще в січні, але вони не були затверджені.

Як повідомляв "Телеграф", у путіна є ще одна передбачувана позашлюбна дочка Катерина Тихонова.