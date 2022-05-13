Коханка путіна нарешті потрапила під санкції, дісталося і колишній дружині

Західні політики пішли ва-банк

Колишню російську спортсменку Аліну Кабаєву, яку підозрюють у особистих зв’язках з володимиром путіним, нарешті внесли до санкційного списку. Першою з іноземних країн обмежити в засобах передбачувану коханку кривавого диктатора Росії наважилася Велика Британія.

Інформацію повідомляють росЗМІ, передає "Телеграф".

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Які саме активи Кабаєвої потрапили під санкційні обмеження, наразі невідомо. Проте вона, будучи головою ради директорів "Національної медіа групи", явно має не один іноземний рахунок у банку.

Крім Кабаєвої, яку вважають коханкою та матір’ю дітей путіна, під санкції потрапила і ексдружина російського лідера Людмила Очеретна (під час заміжжя — Путіна).

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Також у санкційному списку опинилися й інші родичі або наближені до президента Росії люди. Обмеження торкнуться двоюрідного брата диктатора Ігоря Путіна, племінника Романа Путіна, бабусі Аліни Кабаєвої Ганни Зацепіліної та ще кількох людей.

Повний список людей, які потрапили під нові санкції Лондона

Нагадаємо, що про внесення кандидатури Кабаєвої до списку підсанкційних осіб йшлося вже давно, проте більш-менш серйозно про це заговорили лише на початку травня. На думку журналіста-розслідувача Христа Грозєва, Захід дав достатньо часу путіну одуматися, не обмежуючи імовірну матір його спадкоємців у фінансах. Проте війна в Україні продовжується, а риторика Кремля не пом’якшується.

Тим часом у ЗМІ також просочилася інформація про ймовірну вагітність Аліни Кабаєвої. При цьому батьком дитини, якщо це правда, навряд чи виявиться російський диктатор. Цікаво, що разом з цим почалися розмови про "перемикання" самого путіна на молодшу версію "Кабаєвої" — російську фігуристку Каміллу Валієву.