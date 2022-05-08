путіну давали останній шанс: Грозєв пояснив, що означають санкції проти Кабаєвої

Глава рф не залишив цивілізованим країнам іншого виходу

Після довгих років бездіяльності Європейський Союз нарешті задумався про введення обмежувальних заходів щодо колишньої гімнастки Аліни Кабаєвої, якій уже тривалий час приписують близькі стосунки із кривавим диктатором володимиром путіним. Це може бути знак, що Захід готовий на крайні заходи, щоб зупинити рф.

Таку думку у рамках інтерв’ю Наталі Влащенко на "Україна 24" висловив відомий журналіст-розслідувач Христо Грозєв.

Він нагадав, як багато років у росії була табуйована тема відносин путіна і Кабаєвої, — вже понад 10 років навіть нібито незалежним опозиційним ЗМІ в рф забороняли писати про сім’ю президента, і були випадки, коли за такі статті закривали видання.

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Дивлячись на це, країни Заходу розуміли, наскільки важлива для путіна сім’я, і тому незважаючи ні на що не вводили проти неї санкції до останнього.

"Зараз Захід був саме перед вибором, чи можна перетнути "червону" лінію. Основна причина цього не робити була в тому, щоб залишити путіну якийсь ще один сегмент приниження, щоб не поставити його в куточок прямо, а залишити йому останній шанс. Це тривало досить довго, йому дали цю можливість, він явно не прийняв її ніяк, і зараз Захід залишився без інших важелів", — наголосив Грозєв.

Як відомо, ймовірні стосунки путіна та Кабаєвої тривають уже майже 20 років, за чутками, пара навіть уже таємно заручена, і гімнастка народила президенту за різними даними від двох до чотирьох дітей.

Раніше "Телеграф" розписував усе, що відомо про дітей путіна та Кабаєву.