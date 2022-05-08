путину давали последний шанс: Грозев объяснил, что значат санкции против Кабаевой

Глава рф не оставил цивилизованным странам другого выхода

После долгих лет бездействия Европейский союз наконец задумался о введении ограничительных мер в отношении бывшей гимнастки Алины Кабаевой, которой уже длительное время приписывают близкие отношения с кровавым диктатором владимиром путиным. Это может быть знак, что Запад готов на крайние меры, чтобы остановить рф.

Такое мнение в рамках интервью Наталье Влащенко на "Украина 24" высказал известный журналист-расследователь Христо Грозев.

Он напомнил, как многие годы в россии была табуирована тема отношений путина и Кабаевой, — уже более 10 лет даже якобы независимым оппозиционным СМИ в рф запрещали писать о семье президента, и были случаи, когда за такие статьи закрывали издания.

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Смотря на это, страны Запада понимали, насколько важна для путина семья, и потому несмотря ни на что не вводили против нее санкции до последнего.

"Сейчас Запад был именно перед выбором, можно ли пересечь "красную" линию. Основная причина этого не делать была в том, чтобы оставить путину какой-то еще один сегмент унижения, чтобы его не поставить его в уголок прямо, а оставить ему последний шанс. Это было довольно долго, ему дали эту возможность, он очевидно не принял ее никак, и сейчас Запад остался без других рычагов", — подчеркнул Грозев.

Как известно, предполагаемые отношения путина и Кабаевой длятся уже едва ли не 20 лет, по слухам, пара даже уже тайно обручена, и гимнастка родила президенту по разным данным от двух до четырех детей.

Ранее "Телеграф" расписывал все, что известно о детях путина и Кабаевой.