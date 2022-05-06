"Это красная черта": Евросоюз предложил внести в санкционный список любимую гимнастку путина

Окружение путина попало под санкционный удар

Евросоюз предложил ввести санкции в отношении олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой, которая, по информации СМИ, уже родила президенту рф владимиру путину двоих сыновей.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Сообщается, что Кабаева является председателем cовета директоров медиахолдинга "Национальная Медиа Группа", владеющего телеканалами РЕН ТВ, "Пятый канал", СТС, "Домашний", газетой и телеканалом "Известия", газетами "Спорт-Экспресс", "Metro Санкт-Петербург". По данным Bloomberg санкционный список ЕС до утверждения еще может измениться. Новый пакет антироссийских санкций ЕС рассмотрит 6 мая.

В сети шутят, что санкции против Кабаевой станут "красной чертой для путина". Кроме того, некоторые пользователи считают, что место Алины займет теперь Камила Валиева.

В сети высказались из-за возможных санкций ЕС против Кабаевой, которой приписывают роман с путиным

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Ранее сообщалось, что Кабаева вновь может быть беременной. Добавим, что путину приглянулась юная российская фигуристка Камила Валиева, которой он даже вручил неформальный подарок. В США недовольны связью президента рф с Валиевой, против которой ведется допинг-расследование.