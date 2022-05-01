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У путина есть два маленьких сына от "самой упругой женщины россии" - СМИ

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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владимир путин и Алина Кабаева Новость обновлена 01 мая 2022, 16:18
владимир путин и Алина Кабаева

Роды принимал врач родом из россии

У развязавшего полномасштабную войну в Украине кровавого диктатора владимира путина есть двое сыновей, родившихся в 2015 и 2019-м годах.

Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщила швейцарская газета SonntagsZeitung.

Издание сообщает, что у президента рф в 2015 и 2019 годах родились двое сыновей, один из них — в Швейцарии. Сообщается, что матерью детей является бывшая российская гимнастка Алина Кабаева, о романе которой с путиным частенько писали западные СМИ. При этом SonntagsZeitung называет Кабаеву "самой упругой женщиной россии".

Швейцарская газета ссылается на врача, который, как утверждается, оба раза принимал роды. Этот врач родом из рф и в юности был знаком с путиным. По информации источника, первый ребенок родился в швейцарском Лугано. Тогда ряд СМИ сообщили, что у путина появился сын (по некоторым сообщениям — близнецы), однако пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков все отрицал. Спустя четыре года Кабаева родила в Москве, а во время обеих беременностей она несколько раз приезжала в Лугано, но путина рядом с ней не было.

Добавим, что швейцарское издание не получило комментариев ни от представителей Кабаевой, ни от Путина.

Ранее сообщалось, что Кабаева на публике засветила обручальное кольцо. Напомним, расследователь рассказал о роли 38-летней Алины в жизни кровавого диктатора.

Теги:
#Владимир Путин #Алина Кабаева
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