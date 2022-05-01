У путіна є два маленькі сини від "найпружнішої жінки росії" — ЗМІ

Пологи приймав лікар родом із рф

У кривавого диктатора володимира путіна, що розв’язав повномасштабну війну в Україні, є двоє синів, що народилися у 2015 і 2019 роках.

Про це у неділю, 1 травня, повідомила швейцарська газета Sonntags Zeitung.

Видання повідомляє, що у президента росії у 2015 і 2019 роках народилися двоє синів, один з них — у Швейцарії. Повідомляється, що матір’ю дітей є колишня російська гімнастка Аліна Кабаєва, про роман якої з путіним часто писали західні ЗМІ. При цьому Sonntags Zeitung називає Кабаєву "найпружнішою жінкою росії".

Швейцарська газета посилається на лікаря, який, як стверджується, обидва рази приймав пологи. Цей лікар родом з рф і в юності був знайомий з путіним. За інформацією джерела, перша дитина народилася у швейцарському Лугано. Тоді ряд ЗМІ повідомили, що у путіна з’явився син (за деякими повідомленнями — близнюки), проте прессекретар президента рф Дмитро Пєсков все заперечував. Через чотири роки Кабаєва народила в Москві, а під час обох вагітностей вона кілька разів приїжджала в Лугано, але путіна поруч із нею не було.

Додамо, що швейцарське видання не отримало коментарів ні від представників Кабаєвої, ні від путіна.

Раніше повідомлялося, що Кабаєва на публіці засвітила обручку. Нагадаємо, розслідувач розповів про роль 38-річної Аліни у житті кривавого диктатора.