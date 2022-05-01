Рус

У путіна є два маленькі сини від "найпружнішої жінки росії" — ЗМІ

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1681
володимир путін і Аліна Кабаєва Новина оновлена 01 травня 2022, 16:18
володимир путін і Аліна Кабаєва

Пологи приймав лікар родом із рф

У кривавого диктатора володимира путіна, що розв’язав повномасштабну війну в Україні, є двоє синів, що народилися у 2015 і 2019 роках.

Про це у неділю, 1 травня, повідомила швейцарська газета Sonntags Zeitung.

Видання повідомляє, що у президента росії у 2015 і 2019 роках народилися двоє синів, один з них — у Швейцарії. Повідомляється, що матір’ю дітей є колишня російська гімнастка Аліна Кабаєва, про роман якої з путіним часто писали західні ЗМІ. При цьому Sonntags Zeitung називає Кабаєву "найпружнішою жінкою росії".

Швейцарська газета посилається на лікаря, який, як стверджується, обидва рази приймав пологи. Цей лікар родом з рф і в юності був знайомий з путіним. За інформацією джерела, перша дитина народилася у швейцарському Лугано. Тоді ряд ЗМІ повідомили, що у путіна з’явився син (за деякими повідомленнями — близнюки), проте прессекретар президента рф Дмитро Пєсков все заперечував. Через чотири роки Кабаєва народила в Москві, а під час обох вагітностей вона кілька разів приїжджала в Лугано, але путіна поруч із нею не було.

Додамо, що швейцарське видання не отримало коментарів ні від представників Кабаєвої, ні від путіна.

Раніше повідомлялося, що Кабаєва на публіці засвітила обручку. Нагадаємо, розслідувач розповів про роль 38-річної Аліни у житті кривавого диктатора.

Теги:
#Володимир Путін #Аліна Кабаєва
Вибух під Білгородом
Новини Росії
Вертольоти та вибухи: що знову відбувається у російському Білгороді (оновлено)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Вибух під Білгородом
Вертольоти та вибухи: що знову відбувається у російському Білгороді (оновлено)
Дата публікації
Категорія
Проблеми з надходженням "горючки" зазнають усі АЗС країни
Заправки масово запроваджують обмеження на бензин в Україні: що відомо
Дата публікації
Категорія
Російські окупанти активно наводять свої порядки у Мелітополі
Життя в окупації. Мелітополь: перефарбовані фонтани, ціни в рублях та червоні прапори
Дата публікації
Категорія
Евакуація у Маріуполі
Евакуація з Маріуполя: влада зробила оголошення та звернулася до всіх українців
Дата публікації
Категорія
Війна в Україні триває вже 67 днів
Війна — день 67: ЗСУ звільнили ключовий населений пункт, а росіяни продовжують бомбити Одесу