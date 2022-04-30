Непроста людина: розслідувач розповів про роль Кабаєвої у житті путіна

Аліна Кабаєва займає керівну посаду у Національній медіагрупі, а "звичайним людям" такі посади не дають

Гімнастка Аліна Кабаєва, яку називають "коханкою" російського диктатора володимира путіна, має від нього щонайменше трьох дітей. Деякі джерела стверджують, що російський лідер має від спортсменки чотирьох нащадків.

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Про це під час інтерв'ю "Радіо НВ" розповів журналіст видання "Проект" Михайло Рубан.

За словами розслідувача президент російської федерації володимир путін має двох дітей, проти яких Сполучені Штати Америки вже встигли впровадити жорсткі санкції.

Відповідаючи на запитання щодо того, як чемпіонці з гімнастики вдалося стати однією з найвпливовіших жінок росії, Рубан відзначає, що ніхто достеменно не знає, чи інформація щодо наявності у Кабаєвої дітей від путіна відповідає дійсності.

"Тут ми маємо відокремити, як завжди все в росії, відокремити факти від домислів. Ніхто точно не знає, це все розмови, але розмови, як у будь-яких жорстко авторитарних чи вже приблизно тоталітарних державах, є просто якісь сигнали та посади. Причому це часто неформальні посади, навіть можливо не в тоталітарних, а феодальних, я вже не знаю, як охарактеризувати нинішню росію. Такі режими мають якісь неформальні посади, які говорять про вплив людини. Ось Аліна Кабаєва займає керівну посаду у Національній медіагрупі, це приватна структура, підконтрольна путінському другові Юрію Ковальчуку. Так ось, ця Національна медіагрупа об'єднує майже всі недержавні, але лояльні ЗМІ в росії. Якщо не канал росія, а, скажімо, Перший канал або Рен-ТВ, то це Національна медіагрупа. Ось Аліна Кабаєва займає там почесну керівну посаду", — розповів він.

Рубан запевняє, що в рф такі посади простим людям не дістаються. Окрім того, Ковальчук є людиною, яка спеціалізується саме на особистих справах кривавого диктатора, що свідчить про те, що в його структурах "звичайних людей" точно бути не може. За словами Рубана для путіна власник банку "росія", акціонерами якого є близькі друзі та родичі російського президента, є людиною, яка "розсаджує на різні місця та посади важливих для путіна людей. Ось і Кабаєва входить до цього списку.

Також розслідувач додав, що у російського лідера є декілька людей, які зайняті тим, що дарують нерухомість його близьким. Як правило, це також не "прості люди".

" Я не знаю, наскільки ці люди важливі, як Петро Колбін, Геннадій Тимченко, структури Аркадія Ротенберга; ось всі вони були помічені в тому, що дарували нерухомість на початку бабусі Аліни Кабаєвої, потім її сестрі, і щоразу це такі розкішні активи. Все це разом нас наводить на думку, що Кабаєва, звичайно, непроста. Решта — це розповіді інсайдерів, які у росії треба сприймати з відомим скепсисом", — підсумував журналіст.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська гімнастка Аліна Кабаєва, яку вважають коханкою кривавого російського лідера володимира путіна, може бути з дітьми у Швейцарії.