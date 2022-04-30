Непростой человек: расследователь рассказал о роли Кабаевой в жизни путина

Спортсменка занимает руководящую должность в Национальной медиагруппе, а "обычным людям" такие должности не дают

Гимнастка Алина Кабаева, которую называют "любовницей" российского диктатора владимира путина, имеет от него не менее троих детей. Некоторые источники утверждают, что спортсменка родила ему четырех потомков.

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Об этом во время интервью "Радио НВ" рассказал журналист издания "Проект" Михаил Рубан.

По словам расследователя, президент российской федерации владимир путин имеет двоих детей, против которых Соединенные Штаты Америки уже успели внедрить жесткие санкции.

Отвечая на вопрос о том, как чемпионке по гимнастике удалось стать одной из самых влиятельных женщин россии, Рубан отмечает, что никто точно не знает, соответствует ли информация о наличии у Кабаевой детей от путина действительности.

"Здесь мы должны отделить, как всегда, все в россии, отделить факты от домыслов. Никто точно не знает, это все разговоры, но разговоры, как в любых жестко авторитарных или уже примерно тоталитарных государствах, есть просто какие-то сигналы и должности. Это часто неформальные должности, даже возможно не в тоталитарных, а феодальных, я уже не знаю, как охарактеризовать нынешнюю россию. Эта Алина Кабаева занимает руководящую должность в Национальной медиагруппе, это частная структура, подконтрольная путинскому другу Юрию Ковальчуку Так вот, эта Национальная медиагруппа объединяет почти все негосударственные, но лояльные СМИ в россии. Если не канал россия, а, скажем, Первый канал или Рен-ТВ, то это Национальная медиагруппа. Кабаева занимает там почётную руководящую должность", — рассказал он.

Рубан уверяет, что в россии такие должности простым людям не предоставляются. Кроме того, Ковальчук является человеком, специализирующимся именно на личных делах кровавого диктатора, что свидетельствует о том, что в его структурах "обычных людей" точно быть не может. По словам Рубана для путина владелец банка "россия", акционерами которого есть близкие друзья и родственники российского президента, является человеком, что "рассаживает" на разные места и должности важных для путина людей. Вот и Кабаева входит в этот список.

Также расследователь добавил, что у российского лидера есть несколько человек, которые дарят недвижимость его близким. Как правило, это тоже не "простые люди".

"Я не знаю, насколько эти люди важны, как Петр Колбин, Геннадий Тимченко, структуры Аркадия Ротенберга; вот все они были замечены в том, что дарили недвижимость в начале бабушки Алины Кабаевой, потом ее сестре, и каждый раз это такие роскошные активы. Это вместе нас наводит на мысль, что Кабаева, конечно, непростая. Остальные — это рассказы инсайдеров, которые в России нужно воспринимать с известным скепсисом", — подытожил журналист.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская гимнастка Алина Кабаева, которую считают любовницей кровавого российского лидера владимира путина, может быть с детьми в Швейцарии.