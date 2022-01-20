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В списке даже Кабаева: США готовят еще более жесткие санкции для Путина из-за Украины

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Автор
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В списке санкций и спортсменка Алина Кабаева, которую считают гражданской женой президента РФ Новость обновлена 20 января 2022, 15:14
В списке санкций и спортсменка Алина Кабаева, которую считают гражданской женой президента РФ

Законопроект нацелен на неофициальное богатство российского президента, которое, по слухам, превышает сотни миллиардов долларов

США опубликовали третий проект закона, который в случае нападения РФ на Украину ударит по первым лицам страны-агрессора. В списке "Закона об ответственности Путина" — сам российский лидер, его близкое окружение, в частности вероятная гражданская жена Алина Кабаева.

Проект закона публикует Washington Post.

В документе, который уже рассматривает Конгресс, говорится о том, что санкции против России нужно ввести сейчас, не дожидаясь полномасштабной войны в Украине.

Предложил его республиканец Джим Бэнкс, и уже сейчас закон имеет более 30 спонсоров в США.

Кто пострадает в результате возможных санкций, предусматриваемых этим проектом:

  • Президент РФ Владимир Путин — закон нацелен на его незаконное богатство, официально принадлежащее его семье и окружению. Состояние Путина оценивают в сотни миллиардов долларов.
  • Алина Кабаева — олимпийская гимнастка и бывший депутат Госдумы, которую считают супругой президента РФ.
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
  • Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
  • Премьер Михаил Мишустин.
  • Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
  • Руководитель администрации президента Антон Вайно.
  • Директор ФСБ Александр Бортников.
  • Мэр Москвы Сергей Собянин.
  • Министр здравоохранения Михаил Мурашко.
  • Глава Росгвардии Виктор Золотов,

Также в списке — десятки известных бизнесменов и олигархов.

Санкции против Путина масштабны
Санкции против Путина масштабны

Кроме того, проект закона предусматривает:

  • санкции против "Северного потока-2" и его акционеров;
  • отключение страны-агрессора от системы международных финансовых транзакций SWIFT;
  • запрет на операции с российским госдолгом.

Отметим, что законопроект пока только рассматривают. Однако мнения в Сенате уже разделились: некоторые политики считают, что санкции нужно ввести до вторжения, другие убеждены, что только после начала войны.

Напомним, что в Кремле назвали санкции США по SWIFT опасным шагом, однако перекрутили данные так, якобы это приведет не к краху их банковской системы, а "возобновлению гражданской войны в Украине".

Теги:
#США #Россия #Санкции #Владимир Путин #Вторжение
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