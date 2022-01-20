В списке даже Кабаева: США готовят еще более жесткие санкции для Путина из-за Украины

Законопроект нацелен на неофициальное богатство российского президента, которое, по слухам, превышает сотни миллиардов долларов

США опубликовали третий проект закона, который в случае нападения РФ на Украину ударит по первым лицам страны-агрессора. В списке "Закона об ответственности Путина" — сам российский лидер, его близкое окружение, в частности вероятная гражданская жена Алина Кабаева.

Проект закона публикует Washington Post.

В документе, который уже рассматривает Конгресс, говорится о том, что санкции против России нужно ввести сейчас, не дожидаясь полномасштабной войны в Украине.

Предложил его республиканец Джим Бэнкс, и уже сейчас закон имеет более 30 спонсоров в США.

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Кто пострадает в результате возможных санкций, предусматриваемых этим проектом:

Президент РФ Владимир Путин — закон нацелен на его незаконное богатство, официально принадлежащее его семье и окружению. Состояние Путина оценивают в сотни миллиардов долларов.

Алина Кабаева — олимпийская гимнастка и бывший депутат Госдумы, которую считают супругой президента РФ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Премьер Михаил Мишустин.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Руководитель администрации президента Антон Вайно.

Директор ФСБ Александр Бортников.

Мэр Москвы Сергей Собянин.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Глава Росгвардии Виктор Золотов,

Также в списке — десятки известных бизнесменов и олигархов.

Санкции против Путина масштабны

Кроме того, проект закона предусматривает:

санкции против "Северного потока-2" и его акционеров;

отключение страны-агрессора от системы международных финансовых транзакций SWIFT;

запрет на операции с российским госдолгом.

Отметим, что законопроект пока только рассматривают. Однако мнения в Сенате уже разделились: некоторые политики считают, что санкции нужно ввести до вторжения, другие убеждены, что только после начала войны.

Напомним, что в Кремле назвали санкции США по SWIFT опасным шагом, однако перекрутили данные так, якобы это приведет не к краху их банковской системы, а "возобновлению гражданской войны в Украине".