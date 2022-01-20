В списке даже Кабаева: США готовят еще более жесткие санкции для Путина из-за Украины
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Законопроект нацелен на неофициальное богатство российского президента, которое, по слухам, превышает сотни миллиардов долларов
США опубликовали третий проект закона, который в случае нападения РФ на Украину ударит по первым лицам страны-агрессора. В списке "Закона об ответственности Путина" — сам российский лидер, его близкое окружение, в частности вероятная гражданская жена Алина Кабаева.
Проект закона публикует Washington Post.
В документе, который уже рассматривает Конгресс, говорится о том, что санкции против России нужно ввести сейчас, не дожидаясь полномасштабной войны в Украине.
Предложил его республиканец Джим Бэнкс, и уже сейчас закон имеет более 30 спонсоров в США.
Кто пострадает в результате возможных санкций, предусматриваемых этим проектом:
- Президент РФ Владимир Путин — закон нацелен на его незаконное богатство, официально принадлежащее его семье и окружению. Состояние Путина оценивают в сотни миллиардов долларов.
- Алина Кабаева — олимпийская гимнастка и бывший депутат Госдумы, которую считают супругой президента РФ.
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
- Премьер Михаил Мишустин.
- Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
- Руководитель администрации президента Антон Вайно.
- Директор ФСБ Александр Бортников.
- Мэр Москвы Сергей Собянин.
- Министр здравоохранения Михаил Мурашко.
- Глава Росгвардии Виктор Золотов,
Также в списке — десятки известных бизнесменов и олигархов.
Кроме того, проект закона предусматривает:
- санкции против "Северного потока-2" и его акционеров;
- отключение страны-агрессора от системы международных финансовых транзакций SWIFT;
- запрет на операции с российским госдолгом.
Отметим, что законопроект пока только рассматривают. Однако мнения в Сенате уже разделились: некоторые политики считают, что санкции нужно ввести до вторжения, другие убеждены, что только после начала войны.
Напомним, что в Кремле назвали санкции США по SWIFT опасным шагом, однако перекрутили данные так, якобы это приведет не к краху их банковской системы, а "возобновлению гражданской войны в Украине".
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