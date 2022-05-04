В США недовольны близостью путина с Валиевой

Спортсменка попалась на допинге

В США выразили обеспокоенность тем фактом, что президент рф владимир путин публично защищает российскую фигуристку, которая попалась на допинге во время Олимпиады-2022 в Пекине.

Об этом заявила глава Олимпийского комитета США Сара Хиршланд, передает insidethegames.

Хиршланд считает, что заявления президента рф влияют на ход расследования, которое еще не закончилось.

"Вы видите новостные репортажи о том, что Путин защищает Валиеву, и задаетесь вопросом: "Если он выступает в ее защиту до того, как расследование завершилось, как можно считать этот процесс честным?" – сказала Хиршланд.

Напомним, в допинг-пробе спортсменки с чемпионата россии обнаружили препарат под названием "триметазидин". На Играх-2022 Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, в личном она заняла 4-е место. Медали за командное первенство МОК так и не выдал, идет расследование по Валиевой.

26 апреля путин провел встречу с олимпийцами, где заявил: "Своим трудом Валиева вывела спорт на высоту настоящего искусства, такого совершенства невозможно добиться нечестно с помощью каких-то дополнительных средств, манипуляций". На неформальной встрече президент рф вручил Валиевой подарок.