Укр

МОК отказался награждать россиян на Олимпиаде

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Российские фигуристы Новость обновлена 14 февраля 2022, 13:38
Российские фигуристы

Ситуация с Валиевой набирает обороты.

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что не станет проводить церемонию награждения по итогам командного турнира на Олимпийских играх в Пекине до окончательного решения в деле российской фигуристки Камилы Валиевой, допинг-тест которой оказался положительным.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

"МОК, по согласованию с соответствующими спортсменами и НОК, организует достойную церемонию награждения, как только дело госпожи Валиевой будет завершено", — отмечается в заявлении организации.

Кроме того, стало известно, что МОК отменит церемонию награждения женского одиночного турнира, если Валиева попадет в тройку призеров. В таком случае награждение призеров состоится только после окончательного решения в деле россиянки.

Напомним, в допинг-тесте 15-летней Камилы от 25 декабря 2021 года (первенство России) был обнаружен запрещенный "триметазидин". МОК хотел отстранить россиянку от Олимпиады, однако CAS из-за юного возраста спортсменки принял решение в ее пользу. В США раскритиковали данный вердикт, а в РФ в ответ высмеяли американцев. Валиева помогла сборной ОКР выиграть "золото" в командном первенстве на ОИ-2022.

14 февраля на Играх в Пекине проходит 10 игровой день.

Теги:
#Олимпиада 2022 #Фигурное катание
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