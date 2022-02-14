"Россия ведет себя как хулиган, а другие страны прячутся": в США высмеяли решение по Валиевой на Олимпиаде

Пока фигуристку не наказали.

Американский журналист Дэвид Лис раскритиковал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который не отстранил российскую фигуристку Камилу Валиеву на Олимпиаде в Пекине.

Своими мыслями по этому поводу журналист поделился на страничке The Skating Lesson в Twitter.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Дэвид считает, что решение CAS фактически дает добро на использования допинга для фигуристок, которым не исполнилось 16 лет. Лис отметил, что ситуация с Валиевой произошла из-за того, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный союз конькобежцев (ISU) никогда по-настоящему не наказывали РФ за допинг. Также журналист подчеркнул, что ведущие олимпийские комитеты мира не сделали ничего в этой ситуации.

"Благодаря сегодняшнему решению фигуристы узнали, что это нормально — использовать допинг, пока ты несовершеннолетняя и представляешь могущественную страну с нулевой этикой. Когда имело место применение спонсируемого государством допинга, отобрали флаг. Когда результаты из лаборатории были удалены, все осталось по-прежнему. Когда юные спортсмены принимают триметазидин, это не проблема. Стоит отметить отсутствие сильных действий со стороны других олимпийских комитетов. Где же истинное возмущение от США, Канады, Франции, Германии, Японии? Россия ведет себя как хулиган в олимпийском движении, а другие страны прячутся и ничего не делают", — написал Лис.

Напомним, официально о проваленной допинг-пробе Валиевой стало известно 11 февраля. К слову, россиянка попалась на применении запрещенных веществ на первенстве России (декабрь 2021 года). На Олимпиаде-2022 Валиева помогла сборной Олимпийского комитета России (ОКР) выиграть "золото" в командном первенстве. После решения CAS Камила готовится выступить и на личном турнире, который стартует 15 февраля.

14 февраля на Играх проходит 10-й медальный день. Будет разыграно 4 комплекта наград.