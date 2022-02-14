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"Нравится, не нравится — терпи моя красавица": Губерниев ответил американцам на выпад в сторону Валиевой

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Дмитрий Губерниев Новость обновлена 14 февраля 2022, 11:53
Дмитрий Губерниев

Фигуристку допустили до личных соревнований.

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев, который умудрился угодить в скандал еще до начала Олимпиады-2022, ответил главе Олимпийского комитета США Саре Хиршланд, которая выразила разочарование касательно решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по фигуристке Камиле Валиевой.

Губерниев не придумал ничего лучшего, чем процитировать президента РФ Владимира Путина, передает sport24.

"Отвечу словами классика: "Нравится, не нравится — терпи моя красавица". Говорить тут больше нечего. Завтра (15 февраля) Валиева выйдет выступать, и все они лопнут и обольют всех вокруг себя желчью и ядом. Так надуются и лопнут, что не собрать их больше будет, бедняг", — заявил Губерниев.

Напомним, после победы сборной Олимпийского комитета России (ОКР) в командном первенстве стало известно о том, что Камила Валиева сдала положительный допинг тест, взятый в декабре 2021 года. CAS решил не отстранять спортсменку и она может принять участие в личном первенстве. В США жестко раскритиковали данный вердикт.

Добавим, что на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин открыто нахамил президенту Украины Владимиру Зеленскому, процитировав матерную частушку, слова которой есть в песне группы "Красная плесень". "Нравится, не нравится — терпи, моя красавица", — заявил Путин, говоря о Минских соглашениях. Зеленский ответил на этот выпад. Кроме того, на слова Путина отреагировали в народном творчестве.

14 февраля на Олимпиаде в Пекине проходит 10-й медальный день.

Теги:
#Олимпиада 2022 #Фигурное катание #Дмитрий Губерниев
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