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МОК відмовився нагороджувати росіян на Олімпіаді

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Російські фігуристи Новина оновлена 14 лютого 2022, 13:38
Російські фігуристи

Ситуація з Валієвою набирає обертів.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оголосив, що не проводитиме церемонію нагородження за підсумками командного турніру на Олімпійських іграх у Пекіні до остаточного рішення у справі російської фігуристки Каміли Валієвої, допінг-тест якої виявився позитивним.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

"МОК, за погодженням з відповідними спортсменами та НОК, організує гідну церемонію нагородження, як тільки справа пані Валієвої буде завершена", — наголошується в заяві організації.

Крім того, стало відомо, що МОК скасує церемонію нагородження жіночого одиночного турніру, якщо Валієва потрапить до трійки призерів. У такому разі нагородження призерів відбудеться лише після остаточного рішення у справі росіянки.

Нагадаємо, у допінг-тесті 15-річної Каміли від 25 грудня 2021 року (першість Росії) було виявлено заборонений "триметазидин". МОК хотів усунути росіянку від Олімпіади, проте CAS через юний вік спортсменки ухвалив рішення на її користь. У США розкритикували цей вердикт, а у РФ у відповідь висміяли американців. Валієва допомогла збірній ОКР виграти "золото" у командній першості на ОІ-2022.

14 лютого на Іграх у Пекіні проходить 10 ігровий день.

Теги:
#Олімпіада 2022 #Фігурне катання
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