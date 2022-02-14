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"Подобається, не подобається — терпи моя красуня": Губернієв відповів американцям на випад у бік Валієвої

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Автор
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Дмитро Губернієв Новина оновлена 14 лютого 2022, 11:53
Дмитро Губернієв

Фігуристку допустили до особистих змагань.

Відомий російський коментатор Дмитро Губернієв, який примудрився потрапити в скандал ще до початку Олімпіади-2022, відповів главі Олімпійського комітету США Сарі Хіршланд, яка висловила розчарування щодо рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) по фігуристці Камілі Валієвій.

Губернієв не вигадав нічого кращого, ніж процитувати президента РФ Володимира Путіна, передає sport24.

"Відповім словами класика: "Подобається, не подобається — терпи моя красуня". Говорити тут більше нічого. Завтра (15 лютого) Валієва вийде виступати, і всі вони луснуть і обіллють всіх навколо себе жовчю й отрутою. Так надуються і лопнуть, що не зібрати їх більше буде, бідолах", — заявив Губернієв.

Нагадаємо, після перемоги збірної Олімпійського комітету Росії (ОКР) у командній першості стало відомо про те, що Каміла Валієва здала позитивний допінг тест, взятий у грудні 2021 року. CAS вирішив не відстороняти спортсменку від змагань, і вона може взяти участь в особистій першості. У США жорстко розкритикували цей вердикт.

Додамо, що на пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном Путін відкрито нахамив президенту України Володимиру Зеленському, процитувавши частівку, слова якої є в пісні групи "Красная плесень". "Подобається, не подобається — терпи, моя красуня", — заявив Путін, говорячи про Мінські угоди. Зеленський відповів на цей випад. Крім того, на слова Путіна відреагували у народній творчості.

14 лютого на Олімпіаді в Пекіні проходить 10-й медальний день.

Теги:
#Олімпіада 2022 #Фігурне катання #Дмитро Губернієв
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