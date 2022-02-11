Я тобі не "красуня": скандальні слова Путіна про Україну отримали яскраву відповідь

Заяви російського президента про Україну отримали відповідь.

Художник Андрій Єрмоленко двома ілюстраціями наочно показав, як за останні 8 років змінилася Україна, чим привів мережу у захват.

Своїми роботами він поділився у Фейсбук.

"Це продовження плакату, який я колись зробив. Наша дівчинка вже підросла", — написав він.

На першому малюнку зображено дівчину, якій вставили пістолет у рот, а доповнює зображення напис "треба домовлятися". Це символізує ситуацію в Україні у 2014 році.

На другому зображенні показано вже дорослу жінку, яка подібним чином спрямовує пістолет у голову людині, що нагадує російського президента Володимира Путіна.

"Я тобі не "красавіца", — говорить підпис зображення.

Відповідні ілюстрації вже набрали більше тисячі лайків та безліч схвальних коментарів.

Слова на другому малюнку є посиланням на недавній виступ Путіна, під час якого він навів цитату з пісні гурту "Красная плесень" у контексті виконання Мінських угод.

"Ну, подобається, не подобається — терпи, моя красуня. Потрібно виконувати", — сказав він.

Читайте також: Категорія Суспільство "Спить красуня в труні...": яку пісню процитував Путін, говорячи про Україну У Кремлі спростували, що Путін слухає "Красную плесень", проте рядки з цього хіта дуже схожі на промову російського президента.

Пізніше на його слова відповів президент України Володимир Зеленський, який зазначив, що наша країна справді красуня, але не путінська.