Я тобі не "красуня": скандальні слова Путіна про Україну отримали яскраву відповідь
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Заяви російського президента про Україну отримали відповідь.
Художник Андрій Єрмоленко двома ілюстраціями наочно показав, як за останні 8 років змінилася Україна, чим привів мережу у захват.
Своїми роботами він поділився у Фейсбук.
"Це продовження плакату, який я колись зробив. Наша дівчинка вже підросла", — написав він.
На першому малюнку зображено дівчину, якій вставили пістолет у рот, а доповнює зображення напис "треба домовлятися". Це символізує ситуацію в Україні у 2014 році.
На другому зображенні показано вже дорослу жінку, яка подібним чином спрямовує пістолет у голову людині, що нагадує російського президента Володимира Путіна.
"Я тобі не "красавіца", — говорить підпис зображення.
Відповідні ілюстрації вже набрали більше тисячі лайків та безліч схвальних коментарів.
Слова на другому малюнку є посиланням на недавній виступ Путіна, під час якого він навів цитату з пісні гурту "Красная плесень" у контексті виконання Мінських угод.
"Ну, подобається, не подобається — терпи, моя красуня. Потрібно виконувати", — сказав він.
Пізніше на його слова відповів президент України Володимир Зеленський, який зазначив, що наша країна справді красуня, але не путінська.
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