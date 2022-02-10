Інвестиційний банкір Сергій Фурса про вимоги МЗС РФ до України щодо відмови від співпраці із НАТО

Росія висунула новий ультиматум. Для забезпечення гарантій безпеки самої Росії, звісно. Ну так буває, коли ви переживаєте, починаєте висувати ультиматуми. А кому як не Росії, з її третьою у світі армією та величезним ядерним арсеналом, переживати про свою безпеку.

Ось вони й переживають. І ультиматуми висувають. Як маленький злісний песик, який так боїться, що гавкає на всіх навколо.

І якщо вперше злісний песик гавкав на НАТО і вимагав переділити світ, то тепер все набагато простіше. Просто НАТО Росію передбачувано послало і треба тепер все одно когось перемогти. А то не поважатимуть.

Тепер безпеці Росії загрожує лише Україна. Бачите, які ми страшні. Сильна та страшна Україна не дає спокійно спати ночами Путіну в його бункері, і він прокидається, відриваючись від своїх некрофільських солодких снів, у страху, що Україна нападе. Біжить до своєї ядерної валізки, гладить її, називає "моя краса" і тільки потім засинає.

Тепер безпеці Росії загрожує зброя, яку дають Україні для самозахисту.

Ну справді, протитанкові комплекси в Україні дуже загрожують безпеці простих росіян. Це зрозуміло. А раптом якийсь бурят чи житель Воронежа вирішить сісти на танк і поїхати покататися до Харкова. А тут бах і його танк підбили. Це ж небезпечно.

Тепер безпеці Росії загрожують кілька сотень інструкторів НАТО, які навчають українську армію обороняться та п’ють пиво у Львові. І важко уявити, яка з цих дій більше загрожує беззахисній Росії.

Приємно, чорт забирай. Це в українській пресі суцільне "зубожіння" та відсутність реформ, недофінансована армія та корупція. А для росіян ми є загрозою. Спати не можуть, бояться. Весь світ на вуха поставили, туплять ніжками та загрожують ядерними бомбами через страх перед Україною. А Путін і Лукашенко в страху переказують другові свої сни про те, що одного разу до них прийде чи Ярош, чи Зеленський.

Чи боїться Росія? Звичайно. Боїться, що не буде імперією. А без України вона не може бути імперією. А це так складно прийняти. Остання із існуючих у світі імперій не хоче розвалюватися. І відчайдушно хоче затягнути з собою в могилу якнайбільше сусідів.

Боїться, що ще кілька років, і зарплати в Україні обженуть доходи росіян, а тоді як розповідати про жахіття демократії. Вже IT-шники в Україні заробляють більше, ніж у Росії. І незабаром про це почнуть говорити на прокурених кухнях у Самарі.

Екзистенційний страх Росії зрозумілий. Найбільше вони бояться успішної України поряд. Для російських автократів успішна Україна поряд, як для українських корупціонерів — успішна Польща. Це через цю чортову Польщу доводиться реформи робити. Свободу слова розвели. Депутатам вже ні хабар взяти, ні п’яним хабар запропонувати. Поки щойно вдається відмазуватися, але всі це бачать і сміються. Українські корупціонери із задоволенням скасовували б успішну Польщу з її поганим прикладом для українців, як російські генерали намагаються не допустити успішну Україну.

Загалом, бояться. Правда. Справді, бояться. Але тільки ось до загроз безпеки Росії це не має жодного стосунку.