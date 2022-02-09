У Путіна відкрито оголосили, чого хочуть від України: відповідь не забарилася

Росіянам не подобається співпраця Києва з країнами НАТО

Кремль розцінить можливість деескалації військової ситуації в Україні, якщо офіційний Київ піде на поступки. Серед вимог росіян є повна відмова від співпраці з НАТО та повернення позаблокового статусу для української держави.

Такою заявою відзначилася міністр закордонних справ Росії Марія Захарова, повідомляють росЗМІ.

На її думку, деескалації конфлікту на Донбасі "заважають" різні західні інструктори. Якщо ж відмовитися від них, а також вивезти з країни всю зброю, отриману від західних партнерів, то військове напруження має зійти нанівець, запевняє чиновниця.

Однією з головних вимог, за словами Захарової, має стати відхід України від політики "відкритих дверей". Вона нагадала, що у 1990 році Київ задекларував для країни нейтралітет та позаблоковий статус.

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Цікаво, що при цьому Захарова жодним словом не обмовилася про Будапештський меморандум, який був підписаний зокрема Росією. Нагадаємо, документ передбачав повагу, дотримання кордонів та суверенітету України. Все це Кремль грубо порушив у 2014 році, окупувавши Крим та частину Донбасу.

У мережі "пропозицію" Захарової вже бурхливо висміяли.

Чимало українців відреагували на це зустрічними пропозиціями, деякі із них навіть склали цілий перелік вимог до Москви.

Тим часом у путінських військових, які зібралися в небезпечній близькості до українського кордону, почалися певні проблеми. Більшість із них страждає через не надто зимову погоду, тому і солдати, і техніка просто тонуть у бруді.

Нагадаємо, що "Телеграф" також писав, як зараз оцінюють ситуацію щодо знаходження армії РФ поряд з Україною експерти. У матеріалі навіть є кілька карт, які наочно демонструють, як із осені 2021 року змінювалося розташування військ поруч із кордоном.