У Путина открыто объявили, чего хотят от Украины: ответ не заставил себя ждать

Россиянам не нравится сотрудничество Киева со странами НАТО

Кремль расценит вероятность деэскалации военной ситуации в Украине, если официальный Киев пойдет на уступки. Среди требований россиян — полный отказ от сотрудничества с НАТО и возвращение внеблокового статуса для украинского государства.

Таким заявлением отличилась министр иностранных дел России Мария Захарова, сообщают росСМИ.

По ее мнению, деэскалации конфликта на Донбассе "мешают" некие западные инструкторы. Если же отказаться от них, а также вывезти из страны все оружие, полученное от западных партнеров, то военное напряжение должно сойти на нет, уверяет чиновница.

Одним из главных требований, по словам Захаровой, должно стать уход Украины от политики "открытых дверей". Она напомнила, что в 1990 году Киев задекларировал для страны нейтралитет и внеблоковый статус.

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Интересно, что при этом Захарова ни словом не обмолвилась о Будапештском меморандуме, который был подписан в частности России. Напомним, документ предусматривал уважение, соблюдение границ и суверенитета Украины. Все это Кремль грубо нарушил в 2014 году, оккупировав Крым и часть Донбасса.

В сети "предложение" Захаровой уже бурно высмеяли.

Многие украинцы отреагировали на это встречными предложениями, некоторые из них даже составили целый перечень требований к Москве.

Тем временем у путинских военных, которые скопились в опасной близости от украинской границы, начались определенные проблемы. Большинство из них страдает из-за не слишком зимней погоды, поэтому и солдаты, и техника попросту тонут в грязи.

Напомним, что "Телеграф" также писал, как сейчас оценивают ситуацию касаемо нахождения армии РФ рядом с Украиной эксперты. В материале даже присутствует несколько карт, которые показывают, как с осени 2021 года менялось расположение войск рядом с границей.