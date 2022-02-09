План Путина срабатывает: в Украине обеспокоены переговорами вокруг Донбасса

Сценарий Путина поднять ставки до максимума и получить желаемый минимум работает

Запад для снижения созданной Россией напряженности в виде угрозы массированного вторжения в Украину будет оказывать давление на украинскую власть в вопросе скорейшего выполнения Киевом так называемых Минских соглашений в трактовке, которую продвигает Кремль.

Такое мнение высказал "Телеграфу" бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, глава Луганской областной военно-гражданской администрации (2015-2016гг), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука.

"Это один из сценариев, который лежал на поверхности. И есть намеки, что именно его пытаются воплотить в жизнь. Недавно госсекретарь США Блинкен заявил, что откуда-то у него есть понимание, надежда, что Украина готова двигаться в сторону какого-то непонятно особого статуса ОРДЛО. Во время встреч Макрона с Путиным (где президент Франции выглядел как мальчик для битья) и с Зеленским также звучал тезис о необходимости выполнения Минских соглашений. Почему-то именно Украиной, а не Россией", – отмечает он.

Таким образом, говорит Тука, выглядит кажется очень вероятным, что срабатывает план Путина: поднять ставки до максимума, чтобы принудить страны Запада оказывать давление на Украину с целью добиться от нее определенных уступок.

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При этом эксперт не берется прогнозировать, как на это отреагирует руководство Украины.

"Надеюсь, что трезвомыслие и инстинкт самосохранения у Зеленского и его ближайшего окружения не позволит поддаться такому давлению", — отмечает Тука.

При этом он прогнозирует, что такое давление будет усиливаться.

"Напомню, что 17 февраля состоится заседание Совбеза ООН, где сейчас председательствует РФ. И она уже анонсировала, что на этом заседании пройдут слушанья по выполнению Украиной Минских соглашений", - обращает внимание на формулировку слушаний Тука.

Ранее британская пресса сообщила, что президент Франции Макрон в ходе встречи с Путиным озвучил ему некоторые предложения по Украине, которые перед этим не были согласованы с НАТО.