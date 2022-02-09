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План Путіна спрацьовує: в Україні стурбовані переговорами щодо Донбасу

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Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Путін погрозами та шантажем продавлює через Захід свій порядок денний по Україні Новина оновлена 09 лютого 2022, 15:08
Путін погрозами та шантажем продавлює через Захід свій порядок денний по Україні

Сценарій Путіна підняти ставки до максимуму та отримати бажаний мінімум працює

Захід для зниження створеної Росією напруженості у вигляді загрози масованого вторгнення в Україну чинитиме тиск на українську владу в питанні якнайшвидшого виконання Києвом так званих Мінських угод у трактуванні, яке просуває Кремль.

Таку думку висловив "Телеграфу" колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (2015-2016 роки), керівник та засновник волонтерської групи "Народний тил" Георгій Тука.

"Це один із сценаріїв, який лежав на поверхні. І є натяки, що саме його намагаються втілити в життя. Нещодавно держсекретар США Блінкен заявив, що звідкись у нього є розуміння, надія, що Україна готова рухатися у бік якогось незрозумілого особливого статусу ОРДЛО. Під час зустрічей Макрона з Путіним (де президент Франції виглядав як хлопчик для биття) і з Зеленським також звучала теза про необхідність виконання Мінських угод. Чомусь саме Україною, а не Росією", – зазначає він.

Таким чином, каже Тука, виглядає дуже ймовірним, що спрацьовує план Путіна: підняти ставки до максимуму, щоб змусити країни Заходу чинити тиск на Україну з метою домогтися від неї певних поступок.

При цьому, експерт не береться прогнозувати, як на це відреагує керівництво України.

"Сподіваюся, що тверезість та інстинкт самозбереження у Зеленського та його найближчого оточення не дозволить піддатися такому тиску", — зазначає Тука.

При цьому він прогнозує, що такий тиск посилюватиметься.

"Нагадаю, що 17 лютого відбудеться засідання Ради безпеки ООН, де зараз головує РФ. І вона вже анонсувала, що на цьому засіданні відбудуться слухання щодо виконання Україною Мінських угод", — звертає увагу на формулювання слухань Тука.

Раніше британська преса повідомила, що президент Франції Макрон під час зустрічі з Путіним озвучив йому деякі пропозиції щодо України, які перед цим не були погоджені з НАТО.

Теги:
#Україна #Росія #Путін #Тиск #Донбас #Вторгнення #Мінські угоди
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